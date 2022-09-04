電競／中信飛牡蠣奪冠 飛紐約挑戰英雄聯盟世界賽

2022英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽冠軍賽今天開打，中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）職業電競戰隊以3：0擊潰BYG戰隊，成軍首年就奪下夏季賽冠軍獎盃，挺進2022英雄聯盟世界賽。

中信飛牡蠣在季後賽分別以３：１、３：２及３：1擊敗FAK、PSG、BYG三支隊伍，冠軍賽再度與BYG戰隊正面交鋒，飛牡蠣未讓對手有機會上演老六傳奇，順利奪得夏季賽冠軍，繼中信兄弟在2021年奪得中華職棒總冠軍後，再為中國信託多添一項冠軍殊榮。

CFO雖為首年成軍，隨著傳統運動職業管理體系的融入、首屈一指的後勤團隊、經驗與實力皆為一時之選的選手，在良好的化學反應下，初登場便成為賽區不可忽視的強權，並榮獲春季賽亞軍及夏季賽冠軍，成為全球第13支鎖定今年英雄聯盟世界賽參賽資格的隊伍。

英雄聯盟世界賽（S12）全球各賽區共24支隊伍參賽，PCS賽區代表由夏季賽冠亞軍取得，冠軍可直接晉級十六強，參加10月7日於紐約麥迪遜廣場花園的 Hulu Theater舉行的小組賽，亞軍則從9月29日墨西哥舉辦的入圍賽開打。