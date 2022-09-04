快訊

林佳龍嘉義同鄉會喊「凍蒜」遭制止 現場一片尷尬

強颱「軒嵐諾」遠離！6縣市續發大雨特報 明有午後雷陣雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電競／中信飛牡蠣奪冠 飛紐約挑戰英雄聯盟世界賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）職業電競戰隊成軍首年，就奪得2022英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽冠軍。圖／中信育樂提供
中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）職業電競戰隊成軍首年，就奪得2022英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽冠軍。圖／中信育樂提供

2022英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽冠軍賽今天開打，中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）職業電競戰隊以3：0擊潰BYG戰隊，成軍首年就奪下夏季賽冠軍獎盃，挺進2022英雄聯盟世界賽。

中信飛牡蠣在季後賽分別以３：１、３：２及３：1擊敗FAK、PSG、BYG三支隊伍，冠軍賽再度與BYG戰隊正面交鋒，飛牡蠣未讓對手有機會上演老六傳奇，順利奪得夏季賽冠軍，繼中信兄弟在2021年奪得中華職棒總冠軍後，再為中國信託多添一項冠軍殊榮。

CFO雖為首年成軍，隨著傳統運動職業管理體系的融入、首屈一指的後勤團隊、經驗與實力皆為一時之選的選手，在良好的化學反應下，初登場便成為賽區不可忽視的強權，並榮獲春季賽亞軍及夏季賽冠軍，成為全球第13支鎖定今年英雄聯盟世界賽參賽資格的隊伍。

英雄聯盟世界賽（S12）全球各賽區共24支隊伍參賽，PCS賽區代表由夏季賽冠亞軍取得，冠軍可直接晉級十六強，參加10月7日於紐約麥迪遜廣場花園的 Hulu Theater舉行的小組賽，亞軍則從9月29日墨西哥舉辦的入圍賽開打。

中信兄弟 中華職棒

延伸閱讀

圖輯／中職麥力德7局無失分 中信4比0擊敗統一

56%電動玩家1周暴怒1次！任天堂這款可愛遊戲比《英雄聯盟》更讓人氣噗噗

蔣萬安拋運動政見 推北市設立電競運動館

電競博覽會暨自由車電競爭霸賽 今在高雄開幕

相關新聞

日本羽賽／瓦解3個冠軍點 周天成逆轉差一步無緣第2冠

我國「一哥」今年在日本不斷突破，上周東京世錦賽突破「8強魔咒」，帶著銅牌轉戰大阪進行的日本公開賽再闖進決賽，今天更瓦解地...

日本羽賽／山口茜再奪冠 擠下戴資穎重返球后

剛在世錦賽完成女單連霸，日本「一姊」山口茜今天再以21：9、21：15拍下南韓「天才少女」安洗瑩，除完成日本公開賽衛冕，...

電競／中信飛牡蠣奪冠 飛紐約挑戰英雄聯盟世界賽

2022英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽冠軍賽今天開打，中信飛牡蠣（CTBC Flying Oyster）職業電競...

射箭／奧運戰友巔峰對決 魏均珩勝鄧宇成連霸箭林之王

中華企業射箭聯賽分項冠軍賽今天登場，箭林之后由新竹市愛山林郭紫穎以6：2戰勝青年隊林嘉妤，箭林之王上演「奧運戰友」對決，...

擊劍／全國第二次青年暨青少年錦標賽 不畏風雨如期舉辦

軒嵐諾颱風逼近，全台開始出現風雨，111年全國第二次青年暨青少年擊劍錦標賽，9月2至4日在台北體育館不畏風雨照常舉行。本次賽事共吸引超過600多位來自全國各地優秀擊劍選手報名參加。

籃網球／亞錦賽首戰 中華隊奮戰後4分輸汶萊隊

台灣籃網球女將今天在2022亞洲籃網球錦標賽首戰出賽汶萊隊，中華隊一路苦戰終以34：38落敗。中華隊明天下午1點將繼續迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。