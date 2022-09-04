射箭／奧運戰友巔峰對決 魏均珩勝鄧宇成連霸箭林之王

中華企業射箭聯賽分項冠軍賽今天登場，箭林之后由新竹市愛山林郭紫穎以6：2戰勝青年隊林嘉妤，箭林之王上演「奧運戰友」對決，最終由寒舍集團魏均珩以6：2擊敗新竹市愛山林鄧宇成；黃金混雙由青年隊6：2氣走彰化銀行，女子天團彰化銀行以6：4逆轉新北凱撒，男子天團由青年隊以5：1擊敗台南射箭隊。

備受矚目的箭林之王爭奪戰，上屆箭林之王寒舍魏均珩面對東奧戰友、新竹市愛山林的鄧宇成，首局落後的魏均珩第2局以兩支9分箭開啟反攻號角，關鍵第4局再以1分之差射下東奧戰友，連霸箭林之王。

衛冕成功，魏均珩提到，面對鄧宇成這樣的高手更需繃緊神經，專注自我全力取勝，心裡有些緊張，很開心自己能頂住壓力成功連霸。

箭林之后對決，新竹市愛山林郭紫穎發揮實力，靠著最後一局射出關鍵10分，以6：2擊敗青年隊林嘉妤，豪取箭林之后寶座。

第三戰黃金混雙之爭，青年隊對上彰銀，青年隊劉泰言、蘇思敏連續2局射出兩支10箭，幫助青年隊從0：2落後到6：2逆轉；第四戰女子天團由彰化銀行對決新北凱撒，彰銀女團第二局射出56高分拉平戰局，凱撒第三局連3支10分箭瘋狂演出，幫助凱撒4：2要回領先，第四局彰銀邱意晴連續兩支10分箭領銜反攻，帶領彰化銀行將戰局拉平至4：4，最後加射彰銀李彩綺關鍵10分助隊反敗，幫助彰化銀行贏下女子天團殊榮。

李彩綺表示，獲勝最大關鍵是相信自己，並將自信感染給隊友，才能拿下重要勝利。

壓軸第五戰男子天團由台南射箭隊對上青年隊，雙方1：1平手後青年隊火力全開，連續拿下兩局，最後一局青年隊鄭祥輝更有連續兩支10分箭演出，助隊以5：1舉起男子天團美名。