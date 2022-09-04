日本羽賽／山口茜再奪冠 擠下戴資穎重返球后

剛在世錦賽完成女單連霸，日本「一姊」山口茜今天再以21：9、21：15拍下南韓「天才少女」安洗瑩，除完成日本公開賽衛冕，連兩周奪冠更讓她奪回「世界球后」寶座，兩天後將再超越目前排名首位的我國指標球星戴資穎。

日本公開賽今年移師大阪舉行，地主「一哥」桃田賢斗雖首輪出局，但今天決賽日仍有3組地主闖進決賽，率先登場的混雙組合渡邊勇大／東野有紗雖浪費2個「冠軍點」遭逆轉，但男單西本拳太在3局大戰力退我國「一哥」周天成，壓軸登場的山口茜更在全場不曾落後下擊敗安洗瑩，連兩周為地主留下金盃。

戴資穎8月30日重登「世界球后」，但110845分的積分，僅領先落居第2的山口茜1432分。由於世界排名積分統計方式是取52周內的最佳10站積分，日本公開賽屬於BWF超級750系列賽，今天山口茜奪冠可進帳11000分積分，將取代原本10站之一的8400分，等於有2600分成長，周二將擠下積分持平的小戴，重返球后寶座。

小戴生涯6度登上「世界球后」，累積周數214周仍是女將紀錄。