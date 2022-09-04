籃網球／亞錦賽首戰 中華隊奮戰後4分輸汶萊隊

台灣籃網球女將今天在2022亞洲籃網球錦標賽首戰出賽汶萊隊，中華隊一路苦戰終以34：38落敗。中華隊明天下午1點將繼續迎戰強敵馬來西亞隊。我國駐新加坡代表梁國新今天也特別到場為中華隊加油，對中華隊的奮戰精神表示肯定。

2022亞洲籃網球錦標賽於昨天（3日）在新加坡OCBC體育館開幕，共有11國代表隊參賽，中華隊預賽分在C組，同組有馬來西亞及汶萊隊。中華隊於1日啟程前往新加坡，經過2天備戰後，今天首場賽事迎戰汶萊。汶萊昨天以22：78敗給馬來西亞，因此今天算是背水一戰，給中華隊不小壓力，兩隊打來戰況激烈。汶萊贏在比賽經驗較中華隊豐富，在傳球與射球的穩定度都不錯；中華隊雖占體型優勢，進攻中常有令人驚喜的佳作，但球員的傳球與射球仍有極大心理壓力，輸得可惜。

中華隊由於陣中有多位新人，在集訓4個月後登場面臨硬戰，第1節落後，第2節苦追，第3節拉近比數，可惜第4節失誤多，終場中華隊以4分之差落敗。場邊球評相當肯定中華隊的團隊演出，認為中華隊是一支有實力的隊伍，假以時日必定能躋身四強。