聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃網球／亞錦賽首戰 中華隊奮戰後4分輸汶萊隊
台灣籃網球女將今天在2022亞洲籃網球錦標賽首戰出賽汶萊隊，中華隊一路苦戰終以34：38落敗。中華隊明天下午1點將繼續迎戰強敵馬來西亞隊。我國駐新加坡代表梁國新今天也特別到場為中華隊加油，對中華隊的奮戰精神表示肯定。
2022亞洲籃網球錦標賽於昨天（3日）在新加坡OCBC體育館開幕，共有11國代表隊參賽，中華隊預賽分在C組，同組有馬來西亞及汶萊隊。中華隊於1日啟程前往新加坡，經過2天備戰後，今天首場賽事迎戰汶萊。汶萊昨天以22：78敗給馬來西亞，因此今天算是背水一戰，給中華隊不小壓力，兩隊打來戰況激烈。汶萊贏在比賽經驗較中華隊豐富，在傳球與射球的穩定度都不錯；中華隊雖占體型優勢，進攻中常有令人驚喜的佳作，但球員的傳球與射球仍有極大心理壓力，輸得可惜。
中華隊由於陣中有多位新人，在集訓4個月後登場面臨硬戰，第1節落後，第2節苦追，第3節拉近比數，可惜第4節失誤多，終場中華隊以4分之差落敗。場邊球評相當肯定中華隊的團隊演出，認為中華隊是一支有實力的隊伍，假以時日必定能躋身四強。
這項比賽前8名將取得明年亞洲室內暨武藝運動會籃網球賽參賽資格，前2名取得參加明年世界盃籃網球賽亞洲代表權。中華隊於今年5月底正式成軍，在台北護理健康大學與鶯歌國中進行集訓，由資深籃網球教練黃翊瑄領軍，教練團還包括潘沛婷、李羿嫻及運動傷害防護員郭霖，隊長由2019泰國邀請賽國手林采蓁擔任，隊員不乏現役和退役的籃球員，包括邱怡禎、張文瀞、陳亭羽、黃渝文、萬詩婷、劉書廷、林岑、辜彥慈、張欣然、鄭靖穎和鍾育庭。中華隊1日抵達新加坡後，連日來進行賽前暖身與調整，以迎戰亞錦賽硬仗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言