日本羽賽／瓦解3個冠軍點 周天成逆轉差一步無緣第2冠

我國「一哥」今年在日本不斷突破，上周東京世錦賽突破「8強魔咒」，帶著銅牌轉戰大阪進行的日本公開賽再闖進決賽，今天更瓦解地主西本拳太3個「冠軍點」，可惜歷經1小時32分鐘大戰以19：21、23：21、17：21吞敗，無緣收下本季第2冠。

小天目前排名第6，在BWF超級750的日本公開賽名列第4種子；西本拳太世界排名21，過去和小天已經交手過10次，小天雖取得8勝2敗優勢，但過程都不輕鬆，10次對決就有7場是打滿3局。

今天上演的生涯第11度碰頭，兩名好手從旋轉舞台華麗出場，穿著紫色球衣的小天一下場陷入0：6落後，雖回敬連拿3分攻勢止血，技術暫停時仍陷入5：11落後；恢復比賽後西本拳太嚴密防守多次改變小天進攻節奏，守中反攻下轉換成分數，小天雖一度將差距縮小到13：17，但西本拳太連拿3分下先取得「局末點」優勢。

小天沉著應戰下連追了6分，可惜扳平比分的機會遭西本拳太殺球瓦解，以19：21失去第一局。

第二局西本拳太又先連拿3分，小天先靠連兩次重扣追上分數，2：4更連拿4分反超，但在自己連續出界失誤下讓出領先，技術暫停時以8：11落後；恢復比賽後小天持續追分，14：17時連趕4分反超，領先優勢雖被西本拳太再瓦解，不過19：20時西本拳太先出現自己發球失誤，「冠軍點」消失，接續「地主希望」再殺球掛網，反讓小天取得局末點機會，並在第2個機會把握住，以23：21扳平局數。

決勝局換場時仍由西本拳太取得11：8優勢，不過暫停後小天第一球就「挑戰」成功，連拿2分下追到1分差；西本拳太連兩球跳殺再拉開到3分差距，並先取得20：15「冠軍點」，小天雖再瓦解2次危機，最終仍讓西本拳太以21：17留下金盃。

小天過往在日本公開賽是2015年的4強，今年將戰績再推進到決賽，雖沒能迎接台北公開賽後的本季第2冠，亞軍成績仍是個人最佳。