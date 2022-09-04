鐵人三項／梅花湖半程賽新秀拚天下 藍文謙稱霸男子組

宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽今上午進行第二天半程和水陸兩項賽程，共有超過500人以上選手參賽，但由於距離短都是年輕人的天下，而且協會將培訓的U19、U15潛力優秀選手全部下場檢測狀況，讓賽事更形白熱化。

這批潛優選手都將是未來台灣鐵人的新的接班者，最終男子半程鐵人在藍文謙、江典祐對尬後，最終由藍文謙以唯一在1小時內的59分26秒封王；同樣來自桃園的15歲小將「粉紅控」許晨筠以1小時06分34秒封后。

今半程鐵人只有標準鐵人51.5公里距離的一半，距離少了一半，但對速度相對要求更高，同時協會也指示8月赴花蓮集訓的U19、U15潛優選手全部一同參賽來檢驗他們的集訓狀況，等於齊聚了全台最強青少年鐵人共同參與競賽，果然最後幾乎都是潛優選手的天下。

半程男子組部份競爭激烈，來自桃園治平高中17歲小將藍文謙到自由車都還落後江典祐19秒，但最後一項跑步，藍文謙成功在第二圈後半段加速甩掉江典祐，最終反倒以34秒差距拿下冠軍，藍文謙、江典祐已經是一時瑜亮，最近5、6場都是兩人在爭冠亞軍，但兩人都很珍惜互相較勁的機會並異口同聲說：「這樣彼此競爭，反而有助提升各自的成績。」

來自桃園身高168公分的藍文謙，國小和國中時期是游泳隊，但受限身高和臂展的劣勢，在國二之後改練鐵人三項，短短幾年時間就成為台灣備受矚目的鐵人三項新秀，但即便拿到半程總排第1，而且是唯一1位在一小時內的選手，但藍文謙說：「對成績並不滿意，因為我從游泳上來要騎自由車時就有抽筋的感覺，跑步算是有維持自己的水準。」

藍文謙、江典祐其他潛優選手都有共同的心願，「超越半程王張家豪」，藍文謙甚至加重語氣說：「超級想！」但今有在場邊觀戰前一天拿下標鐵冠軍的張家豪並不覺得有受到威脅，他說：「他們現在都還一小時左右，我在國三跑最後一次半鐵都有56分鐘多，他們比較欠缺比賽經驗，要追上我恐怕至少要再3年吧。」

半程女子組則由許晨筠、陳均妤和謝巧薰三人競爭且各有擅場，遺傳自台灣馬拉松百傑母親、2018年田中馬女子組冠軍趙瑞娟的女兒許晨筠最後跑步一項力挽狂瀾以42秒之差打敗陳均妤，繼去年11月花蓮太平洋鐵人三項錦標賽之後再奪女子半程總排第1，超級「粉紅控」的許晨筠說：「上一站在桃園比賽進步了6分多鐘，創下個人最佳的1小時09分鐘，但這次成績又突破到1小時06分鐘，成績能再取得突破我就滿意。」