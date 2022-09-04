陳其邁問打球辛不辛苦？ 莊智淵：為國打球就不會

中央社／ 高雄4日電
莊智淵。本報系資料照／記者邱德祥攝 邱德祥
莊智淵。本報系資料照／記者邱德祥攝 邱德祥

桌球教父」莊智淵將參加WTT馬斯喀特挑戰賽，高雄市長陳其邁日前到球館為他加油打氣。陳其邁還問他打球辛不辛苦？莊智淵堅定回「不會！」表示想到能為高雄、台灣打球，就不辛苦。

陳其邁日前到球館替莊智淵加油打氣，兩人還打了場球，陳其邁事後在臉書（Facebook）發文自嘲自己實在「自不量力」，並指莊智淵是他的偶像、非常欣賞的球員之一。

陳其邁說，目前世界排名第16的莊智淵，是他雄中的學弟，在球場上總是用盡力氣拚搏，永不放棄的精神，讓大家掉了不少感動的眼淚。

陳其邁指出，莊智淵從小打到現在已經41歲，問莊智淵「會不會很辛苦？」莊智淵則堅定回答：「不會！」表示想到能為高雄、為台灣打球，就不覺得辛苦。

陳其邁表示，莊智淵今年7月在WTT布達佩斯冠軍賽8強賽，淘汰世界第3的中國好手梁靖崑，榮獲男單季軍；接下來9月5日將在阿曼參加世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯喀特挑戰賽。

陳其邁說，莊智淵除了自己開球館，也在幫鼓山高中和高雄市代表隊訓練，為帶出更多優秀選手而努力，是名副其實的「桌球教父」；感謝莊智淵用力拚搏的精神，讓台灣桌球被世界看見。

陳其邁並指出，針對高雄市優秀運動選手，市府也補助相關訓練經費，並聘用高雄市優秀運動選手轉任運動教練，不但提升整體運動成績、經驗傳承，也提供選手就業機會。

另外，為了提供高雄市優秀運動選手運動醫學及醫療服務，市府也與醫療體系合作，完善照顧好選手，增進運動表現，也延長選手生涯；同時也補助學校經營優秀運動團隊，加碼發放全中運績優選手訓練補助金。

莊智淵 桌球 全中運

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