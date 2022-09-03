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日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

日本羽賽／對戰安洗瑩二連敗 戴資穎連續兩周4強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎連續兩周止步於4強。圖／法新社
戴資穎連續兩周止步於4強。圖／法新社

在我國一哥周天成率先挺進男單決賽後，我國世界球后戴資穎今天也在4強賽登場迎戰南韓年輕好手安洗瑩，最終以12：21、21：14、13：21敗下陣來，連續兩周止步於4強。

戴資穎在昨天擊敗泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）後，連續兩周挺進到4強賽，而今天她則將與世界排名第4名、年僅20歲的南韓天才少女安洗瑩爭奪冠軍賽門票。

戴資穎與安洗瑩生涯前3度交手戴資穎僅在2020年年終賽4強賽拿過1勝，今年3月兩人則是曾在全英公開賽4強賽碰頭，當時由安洗瑩以直落二勝出。

今天兩人再度交手戴資穎卻陷入苦戰，在首局賽事中控球狀況不如預期，不斷出現非受迫性失誤，開賽後一度以3：14落後，儘管比分差距相當大，不過戴資穎仍是利用首局後段不斷調整自己的節奏，並在該局後段逐漸進入狀態，但首局仍是由安洗瑩以21：12拿下。

換場後戴資穎靠著幾次精彩的反拍攻擊取得領先，儘管狀況極佳的安洗瑩在上半局也未讓比分被拉開，不過找回控球的戴資穎也重拾靈活的拍法，讓安洗瑩只能滿場飛奔，並在下半局逐漸拉大差距，以21：14扳平戰局。

決勝局兩人也展開激烈的拉鋸戰，戴資穎靠著安洗瑩的斜線攻擊出界，以11：10進入技術暫停，不過安洗瑩在落後的情況下於下半局展開猛烈反撲，以一波6：0逆轉戰局，幾個大角度的吊動讓戴資穎防守不及，加上戴資穎的自身失誤，最終安洗瑩就以21：13拿下勝利。

而安洗瑩在挺進決賽後，將與日本前球后山口茜爭冠，山口茜今天在4強賽與中國大陸陳雨菲打了一場73分鐘的三局大戰，最終以15：21、21：16、24： 22逆轉勝出。

戴資穎 山口茜 陳雨菲

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