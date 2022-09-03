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足球／成人酒吧贊助10歲少年球隊引爭議 網譏：健康教育？
知名成人美式餐廳Hooters近期因贊助了一支U10（10歲以下）足球隊，消息公布後立即引起討論，由於Hooters的制服過於清涼，加上餐廳特點為「女性的性感魅力」，因此讓許多家長相當反感。
據外媒報導，上月底Hooters宣佈贊助英國當地的一支青少年球隊，並在一篇已刪除的臉書文章寫下「Hooters Nottingham」很榮幸能成為伯頓喬伊斯U10足球隊的新贊助商。我們祝你們本賽季一切順利，孩子們。去粉碎它。」
而此篇貼文卻讓眾多家長不滿，並在留言寫道：「這些孩子不到10歲，我非常懷疑他們是否了女人的性魅力。」、「這讓人厭惡，暗示9歲男孩性行為給人毛骨悚然的感覺。」也有網友譏諷，「健康教育？」
但仍有網友認為大家太過於激動：「他們顯然沒去過Hooters！他們擁有優秀的行銷計畫，而且支持在地球隊，讓球員們獲得裝備，人們需要要冷靜一下去喝杯啤酒。」
Hooters of Nottingham have sponsored a local Under-10s football team— Toby Tarrant 🇺🇦❤ (@tobytarrant) September 1, 2022
LOOK HOW HAPPY THE LADS ARE 😂 pic.twitter.com/7qo7foHLVd
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