日本羽賽／周天成逆轉石宇奇 明爭個人今年第二冠

連續兩周闖進到男單4強賽的我國羽球一哥周天成，今天與中國大陸好手石宇奇上演睽違3年的對決，最終周天成就以15：21、21：19、21： 12逆轉勝出，挺進到冠軍賽。

世界排名曾來到男單第2名的石宇奇，一度被視為大陸男單繼林丹、諶龍後的接班人，不過過去幾年他受到傷勢以及場外言論風波遭到禁賽影響，世界排名也大幅下滑到第22名，並在今年世錦賽才獲得大陸羽協的解禁再度出賽。

而周天成前一次與石宇奇交手已經是2019年4月的亞錦賽，兩人今天睽違3年多再度對決，不過開賽後石宇奇就取得10：3的大幅領先，儘管周天成局中一度追到2分落後，但是首局周天成多數時間仍處於守勢，讓石宇奇以21：15先下一城。

換場後周天成展開反撲，在3：5落後時打出一波5：0逆轉戰局，並且以11：7進入技術暫停，不過局中周天成幾次吊球出現出界的狀況，讓石宇奇把握住機會扳平比數，但關鍵時刻周天成靠著節奏上的不斷變化連得3分，並以20：16取得4個局點，儘管遭到化解前3個，但周天成仍是以21：19扳平戰局。

決勝局周天成持續沈穩出擊，幾次網前球的處理讓石宇奇節奏大亂，開局後取得6：1領先，而表現穩定的周天成也以11：7領先進入技術暫停，反觀石宇奇卻出現體力明顯下滑的狀況，控球掌握度也下降不少，讓周天成在局末逐漸拉開領先差距，以21：12晉級冠軍賽。

而周天成也繼台北羽球公開賽奪冠後，再一次挺進到決賽，接下來將與丹麥安東森（Anders Antonsen）與日本西本拳太之戰的勝者爭奪冠軍，將有機會挑戰自2019年的印尼公開賽、泰國羽球公開賽以來，首座非在台灣拿下的國際賽冠軍。