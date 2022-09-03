F1／皮亞斯特里合約風波正式落幕 麥凱倫領隊透露簽約原因

F1新星皮亞斯特里（Oscar Piastri）因與阿爾卑車隊（Alpine F1 Team）擁有培訓合約，在2屆F1世界冠軍阿隆索（Fernando Alonso）宣佈明年轉戰奧斯頓馬丁（Aston Martin）後，車隊也緊急拉上這位新秀替補明年的車手缺額，但日前卻傳出她與麥凱倫（McLaren）簽下明年出賽的合約，雙方因此對簿公堂，而本日判決正式出爐，由皮亞斯特里勝訴，他也將在明年正式進軍F1。

身為阿爾卑車隊的青訓車手的皮亞斯特里，在未告知車隊的情形下與麥凱倫簽約，這也引發前者不滿，而近日在雙方對簿公堂後，宣布由皮亞斯特里勝訴，隨即他也發布消息，自己明年將為麥凱倫出戰，對此領隊老闆賽德爾（Andreas Seidl）也透露與皮亞斯特里簽約的關鍵原因：「明年我們將和他一起征戰，車隊認為皮亞斯特里在F2的成績非常亮眼，我也認為他的個性也非常適合麥凱倫。」

接著賽德爾針對合約風波進行回應：「這不是個問題，你們該去問阿爾卑車隊，為什麼他們認爲有問題，對我們來說勝訴並不意外，我們現專注於今年賽季，並在與阿爾卑精彩的對決後再專注明年賽季。」