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LPGA／達納公開賽次輪 徐薇淩猛打7鳥並列第4

中央社／ 台北3日電
徐薇淩。 LPGA臉書
徐薇淩。 LPGA臉書

東京奧運女子高球國手徐薇淩，今天在達納公開賽次輪火力全開，她打下7鳥，另吞下2柏忌，繳出低於標準5桿的66桿，累計以低於標準7桿的135桿，排名衝上並列第4。

LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽本週回歸美國本土，在俄亥俄州的錫凡尼亞（Sylvania）舉行總獎金175萬美元（約新台幣5353萬元）的達納公開賽，前兩回合打完，大會取低於標準1桿的141桿為晉級標準，台灣除徐薇淩外，包括錢珮芸侯羽桑都順利晉級。

華裔美籍女將李億今天以7鳥、無柏忌的完美表現，兩回合累計以低於標準10桿的132桿，排名從首輪的並列18，一口氣衝上排頭，目前以2桿之差，領先加拿大的西班牙好手希甘達（Carlota Ciganda）與中國小將殷若寧。

徐薇淩首回合小鳥雖多，但柏忌也不少，她首輪打下6鳥，吞下2柏忌與一個雙柏忌，以低於標準2桿的69桿，排名並列29，今天她火力不減反增，全場猛打7鳥，失誤也減少，領到2個柏忌，讓她排名衝上並列第4，距排頭僅3桿之差。

沒讓徐薇淩專美於前，錢珮芸今天也打出精彩的一個回合，她猛打6鳥、僅領到1個柏忌，單回合以低於標準5桿的66桿繳卡，兩回合累計以低於標準6桿的136桿，排名也從首輪的並列34，竄上並列第9。

侯羽桑今天打下4鳥、3柏忌，以低於標準1桿的70桿完賽，兩回合以低於標準1桿的141桿，並列64、低空飛過晉級標準。

徐薇淩 侯羽桑 錢珮芸

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