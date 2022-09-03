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足球／重口味？球星姆巴佩場上搞隊友 場下約會變性女模

聯合新聞網／ 綜合報導
法甲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）。 美聯社
法甲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）。 美聯社

法甲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）近期因與隊友內馬爾、梅西（Leo Messi）關係緊繃，因此成為媒體焦點，而近日他又與花花公子雜誌的首位變性女模伊娜·拉奧（Ines Rau），被外媒拍到一起於遊艇約會，這也讓姆巴佩再度成為媒體焦點。

據《Corriere dello Sports》報導，姆巴佩在參加完坎城影展後，被拍到與三性女模伊娜·拉奧，一起在遊艇上享受兩人世界，而本次成為主角的伊娜·拉奧先前則在採訪中透露，自己有很長一段時間隱瞞自己是第三性：「我約了很多會，害怕交不到男友，怕被當怪胎，但我選擇做自己說出真相，我愛我自己，我也活得很快樂。」

而身為球隊明星之一的姆巴佩，近期場內外風波不斷，先是態度問題導致與隊友關係緊張，近期又因傳出被人指控去看巫醫，但他已否認此事，對此球隊老闆加堤（Christophe Galtier）則出面表示：「姆巴佩是位競爭者，他想變得更好，身為一個頂尖球星表現不應該大起大落，他需要花點時間做調整。」

接著加堤針對球員內部不合的傳言做出回應：「他們都是求勝心很強的球員，他們想得分、進攻，姆巴佩與隊友比較下，身體素質沒那麼好，在場上有點力不從心的舉動很正常。」

遊艇 約會

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