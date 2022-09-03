聽新聞
test
0:00 / 0:00
足球／重口味？球星姆巴佩場上搞隊友 場下約會變性女模
法甲球星姆巴佩（Kylian Mbappe）近期因與隊友內馬爾、梅西（Leo Messi）關係緊繃，因此成為媒體焦點，而近日他又與花花公子雜誌的首位變性女模伊娜·拉奧（Ines Rau），被外媒拍到一起於遊艇上約會，這也讓姆巴佩再度成為媒體焦點。
據《Corriere dello Sports》報導，姆巴佩在參加完坎城影展後，被拍到與三性女模伊娜·拉奧，一起在遊艇上享受兩人世界，而本次成為主角的伊娜·拉奧先前則在採訪中透露，自己有很長一段時間隱瞞自己是第三性：「我約了很多會，害怕交不到男友，怕被當怪胎，但我選擇做自己說出真相，我愛我自己，我也活得很快樂。」
而身為球隊明星之一的姆巴佩，近期場內外風波不斷，先是態度問題導致與隊友關係緊張，近期又因傳出被人指控去看巫醫，但他已否認此事，對此球隊老闆加堤（Christophe Galtier）則出面表示：「姆巴佩是位競爭者，他想變得更好，身為一個頂尖球星表現不應該大起大落，他需要花點時間做調整。」
接著加堤針對球員內部不合的傳言做出回應：「他們都是求勝心很強的球員，他們想得分、進攻，姆巴佩與隊友比較下，身體素質沒那麼好，在場上有點力不從心的舉動很正常。」
segundo a imprensa europeia Mbappé estaria em um relacionamento com Ines Rau, primeira trans capa da Playboy .— casa dos esportes Brasil (@casadossportes) September 1, 2022
créditos : extra
⚽ #Mbappe #KylianMbappe #psg #parissangerman pic.twitter.com/dqraRCxbfm
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言