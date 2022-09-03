美網／生涯最後一舞？小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪止步第三輪
美國網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）今天在美網女單第3輪賽事遭遇世界排名第46名的澳洲好手湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic），最終以5：7、7：6（7：4）、1：6敗下陣來，結束生涯第21度的美網之旅，也可能是生涯最後一舞。
可能在美網後高掛球拍的小威廉絲，在前天的64強賽中面對女單第2種子的愛沙尼亞女將康塔薇特（Anett Kontaveit），在苦戰3盤後勝出，生涯21度站上美網舞台都至少挺進到32強賽。
而今天面對過去兩年溫網都打進到8強賽的澳洲好手湯姆伊諾維琪，小威廉絲卻陷入苦戰，在首盤就被對手3度破發的情況下，以5：7讓出首盤，儘管第2盤展開反撲，一度在第8局率先取得4個局點，不過卻都遭到湯姆伊諾維琪化解，比賽也一路延長到搶七局，最終由小威廉絲以7：6（7：4）扳平戰局。
但決勝盤小威廉絲卻出現氣力放盡的狀況，在首局率先破發得情況下，接下來卻被對手連拿6局，以1：6敗下陣來，加上與姊姊大威廉絲（Venus Williams）合作的女雙也在首輪止步，結束了今年，也可能是生涯最後一次的美網之旅。
除了小威廉絲外，2019年美網女單冠軍加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu），也在今天以3：6、2：6不敵法國賈西亞（Caroline Garcia），讓過去10年美網女單冠軍都已經遭到淘汰。
What a ride it’s been.— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022
Thank you, @serenawilliams 💙 pic.twitter.com/OEURHryJxV
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