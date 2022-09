美網／生涯最後一舞？小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪止步第三輪

美國網壇傳奇小威廉絲(Serena Williams)今天在美網女單第3輪賽事遭遇世界排名第46名的澳洲好手湯姆伊諾維琪(Ajla Tomljanovic),最終以5:7、7:6(7:4)、1:6敗下陣來,結束生涯第21度的美網之旅,也可能是生涯最後一舞。

可能在美網後高掛球拍的小威廉絲,在前天的64強賽中面對女單第2種子的愛沙尼亞女將康塔薇特(Anett Kontaveit),在苦戰3盤後勝出,生涯21度站上美網舞台都至少挺進到32強賽。

而今天面對過去兩年溫網都打進到8強賽的澳洲好手湯姆伊諾維琪,小威廉絲卻陷入苦戰,在首盤就被對手3度破發的情況下,以5:7讓出首盤,儘管第2盤展開反撲,一度在第8局率先取得4個局點,不過卻都遭到湯姆伊諾維琪化解,比賽也一路延長到搶七局,最終由小威廉絲以7:6(7:4)扳平戰局。

但決勝盤小威廉絲卻出現氣力放盡的狀況,在首局率先破發得情況下,接下來卻被對手連拿6局,以1:6敗下陣來,加上與姊姊大威廉絲(Venus Williams)合作的女雙也在首輪止步,結束了今年,也可能是生涯最後一次的美網之旅。

除了小威廉絲外,2019年美網女單冠軍加拿大安德里斯庫(Bianca Andreescu),也在今天以3:6、2:6不敵法國賈西亞(Caroline Garcia),讓過去10年美網女單冠軍都已經遭到淘汰。

What a ride it’s been.



Thank you, @serenawilliams 💙 pic.twitter.com/OEURHryJxV