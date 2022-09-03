美網／詹皓晴挺進女雙第3輪 將碰5座大滿貫冠軍組合

美網女雙第二輪賽事，我國好手詹皓晴與日籍搭擋青山修子持續進擊，今天遭遇美國克里斯蒂安（Kaitlyn Christian）／白俄羅斯瑪洛索娃（Lidziya Marozava），最終以6：2、6：2直落二勝出，挺進到16強賽。

從今年3月的邁阿密名人賽開始合拍的詹皓晴／青山修子，隨著搭擋默契愈來愈好成績也漸入佳境，在這次美網前的聖荷西女網賽與克里夫蘭女網賽，分別闖進到決賽與4強賽，這次美網也名列第15種子。

在首輪以直落二擊敗美國地主組合蒙哥馬莉（Robin Montgomery）／范德維格（CoCo Vandeweghe）後，今天的第二輪則是碰上克里斯蒂安／瑪洛索娃，首盤台日組合就展現極強的侵略性，於2：2後連拿4局，以6：2先下一城。

第二盤詹皓晴／青山修子持續追擊，開盤後又是連保帶破取得4：0的大幅領先，並以6：2收下勝利晉級16強賽，接下來將碰上女雙第3種子的捷克前球后組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），兩人今年在大滿貫賽事已經拉出一波12勝0敗的佳績，連續奪下澳網與溫網兩冠，生涯至今已合拍拿下5座大滿貫女雙冠軍以及一面奧運金牌，4大滿貫賽中目前也獨缺一座美網冠軍。