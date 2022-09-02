極限運動登上體表會 原風貌搬到小巨蛋舞台呈現 

展現個人技術與勇氣的極限運動，即將登上教育部體育署主辦的111年體育表演會，這個平常大多在戶外特殊場地進行的運動，這次以原風貌搬到小巨蛋舞台呈現給大家。

為了更真實且安全的呈現，表演團隊把極限運動場的U型板及移動式滑坡台搬到舞台上，表演的主題以「時間」為主軸，注入時間流動的視覺感受，將日光漫入「舞台」輪轉至夜空星辰，艾思爾娛樂的表演規劃師小鴨說：「多區塊舞台展現『AIL極限直排輪、Tricking極限武術、BMX極限單車、地板街舞、Trampoline極限彈床』等高難度技藝結合，以硬體統合軟體創意，呈現戶外運動場域效果，服裝將以光纖發亮來代表白天和黑夜。」

規劃師小鴨表示，「我們想傳達『極限』這兩個字就是挑戰自我，它是沒有時間限制的，應該不分晝夜把握每一分一秒，通過日以繼夜、刻苦練習的自我實現，以最大的限度去發揮人的生命潛能，將運動員的精神概念融入表演。經由這些過程去實現自我，體現超越自我。大家通常認為極限運動具有危險性，但重點是要先理解自己的能力範圍，對自己負責任。」

個人的技術、勇氣和冒險精神，這是極限運動根本的態度，9月17日將在台北小巨蛋舞台，當天晚上7點將於年代MUCH台、中視新聞台、壹綜合MOD頻道、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS等平台進行轉播，讓所有觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。