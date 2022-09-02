全國登山日活動開跑 線上線下一同愛山林登山趣

教育部體育署今天舉辦「111年全國登山日」啟動記者會，邀請金鐘獎行腳類節目主持常勝軍廖科溢分享登山的準備工作，教育部林騰蛟次長也分享假日登山是他維持健康好體力的最佳運動。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，近年登山健行等戶外活動蔚為風潮，體育署推行的全國登山日系列活動一直受到民眾喜愛。面對疫情，民眾更需要透過運動，鍛鍊自我，增強抵抗力與免疫力，而登山健行活動，由於容易保持社交距離，是後疫情時代運動的首選。因此，本年度由體育署攜手各機關及山岳團體規劃一系列活動，鼓勵大眾走出戶外，鍛鍊自我，增強免疫力。

今年為延續數位新世代熱潮，考量民眾密集使用網路的特性，擴大登山活動參與族群，8月間已先行啟動全民和親子兩大主題線上登山活動。首先，是為校園學生及親子族群辦理的「登山我在行」線上活動，另外設計「全民樂健行」線上活動，號召愛爬山的民眾，呼朋引伴一起享受登山趣。

實體活動部分，體育署也和全國民間社團和登山隊合作，於全台各縣市間舉辦小型團隊登山活動，總數量超過250場，為了提醒民眾注意登山風險，體育署今年也規劃免費登山安全講座。

除此之外，今年「全國登山研討會」輪由體育署主辦，研討會主題為「登山與環境教育－培育自律公民，邁向自由登山」，時間訂於10月21日至22日，總計150個名額，民眾免費報名參加。

最後登場的是每年由中華民國山岳協會、健行登山會、山難救助協會三大登山團體共同辦理的全國登山社團大會師，將於10月29日至30日舉行，29日晚上將舉辦感恩晚會，表揚推廣登山運動有貢獻的團體，作為登山日系列活動尾聲。