足球／台中市深耕計畫邁入第3年 打造足球友善運動城市

台中市積極推廣迷你足球，率各縣市之先執行「足球深耕計畫」，目前邁入第三年，日前於朝馬國民運動中心及朝馬足球場啟動「指導員共識營研習」，聘請專業講師以專業足球教材授課，這梯次培育23位擁有豐富經驗的指導員，將提供國小或幼兒園足球教學服務。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場致意，感謝在地指導員熱情與會，共同為台中市迷你足球基層扎根而努力。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後力推足球運動，為使足球發展向下扎根，連年舉辦多項足球推廣活動與深度訓練，包括率全國之先的足球深耕計畫、運動熱區足球計畫以及校園足球巡迴指導計畫等，促進幼兒參與、帶動校園足球運動風氣，打造台中成為足球友善運動城市。

台中市運動局表示，該計畫由中華民國校園社區運動聯盟協會與運動合辦，透過「共識營研習」培育專業指導員，由中華民國迷你足球協會專聘巡迴講師尤東楷進行解說，課程內容包含計畫說明、指導員進階理論與教學區域分派協調作業，並在朝馬足球場進行術科講解，透過理論與實務結合，提升教學品質。

運動局說明，研習營結業後，通過認證的專業指導員將於9月19日至12月2日期間提供足球教學，培養孩童認識足球運動及健康運動習慣，歡迎台中29個行政區基層國小或幼兒園至網站( https://reurl.cc/LMWgMX )報名，開放報名至9月5日止。