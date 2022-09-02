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LPGA／達納公開賽首輪 徐薇淩猛打6鳥並列29

中央社／ 台北2日電
台灣高球一姐徐薇淩本周轉戰LPGA達納公開賽。 路透社
台灣高球一姐徐薇淩本周轉戰LPGA達納公開賽。 路透社

台灣高球一姐徐薇淩本週在LPGA達納公開賽首輪，全場猛打6鳥，卻也吞下2個柏忌與一個雙柏忌，以低於標準2桿的69桿繳卡，排名並列29。

LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽本週回歸美國本土，在俄亥俄州的錫凡尼亞（Sylvania）舉行總獎金175萬美元（約新台幣5353萬元）的達納公開賽，台灣共有5人參賽，首回合則以徐薇淩表現最佳。

西班牙好手希甘達（Carlota Ciganda）今天射下6鳥，以無柏忌的完美演出，目前以低於標準6桿的65桿，與19歲中國小將殷若寧、韓國崔慧珍並列排頭。

徐薇淩本季表現有些起起伏伏，她上週在加拿大女子公開賽首輪，曾打出本季首回合最佳的66桿，排名一度並列第6，可惜接下來她沒能延續首輪的好表現，最後以並列61名完賽。

本週轉戰達納公開賽，徐薇淩開局火力依舊火燙，可惜她小鳥進帳雖多，柏忌也不少，前9洞她就打出2博蒂、2柏忌，賺到的桿數全吐了回去。

轉場後9洞徐薇淩火力全開，光在前4洞就抓下3鳥，無奈標準4桿的第16洞，她耗費6桿才脫身，也對她造成重傷害，最後她在收尾的第18洞再捕一鳥，以低於標準2桿的69桿作收。

錢珮芸今天共打3鳥、2柏忌，以低於標準1桿的70桿並列37，而侯羽桑則以平標準的71桿並列66。

東京奧運國手李旻近來陷入亂流，她在首輪以高於標準2桿的73桿，排名並列105；侯羽薔則以75桿並列131。

徐薇淩 高爾夫 LPGA

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