LPGA／達納公開賽首輪 徐薇淩猛打6鳥並列29
台灣高球一姐徐薇淩本週在LPGA達納公開賽首輪，全場猛打6鳥，卻也吞下2個柏忌與一個雙柏忌，以低於標準2桿的69桿繳卡，排名並列29。
LPGA美國女子職業高爾夫巡迴賽本週回歸美國本土，在俄亥俄州的錫凡尼亞（Sylvania）舉行總獎金175萬美元（約新台幣5353萬元）的達納公開賽，台灣共有5人參賽，首回合則以徐薇淩表現最佳。
西班牙好手希甘達（Carlota Ciganda）今天射下6鳥，以無柏忌的完美演出，目前以低於標準6桿的65桿，與19歲中國小將殷若寧、韓國崔慧珍並列排頭。
徐薇淩本季表現有些起起伏伏，她上週在加拿大女子公開賽首輪，曾打出本季首回合最佳的66桿，排名一度並列第6，可惜接下來她沒能延續首輪的好表現，最後以並列61名完賽。
本週轉戰達納公開賽，徐薇淩開局火力依舊火燙，可惜她小鳥進帳雖多，柏忌也不少，前9洞她就打出2博蒂、2柏忌，賺到的桿數全吐了回去。
轉場後9洞徐薇淩火力全開，光在前4洞就抓下3鳥，無奈標準4桿的第16洞，她耗費6桿才脫身，也對她造成重傷害，最後她在收尾的第18洞再捕一鳥，以低於標準2桿的69桿作收。
錢珮芸今天共打3鳥、2柏忌，以低於標準1桿的70桿並列37，而侯羽桑則以平標準的71桿並列66。
東京奧運國手李旻近來陷入亂流，她在首輪以高於標準2桿的73桿，排名並列105；侯羽薔則以75桿並列131。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言