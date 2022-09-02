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日本羽賽／又是3局贏球 周天成明與石宇奇爭決賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成跟進小戴腳步，連續兩周挺進到4強賽。 美聯社
周天成跟進小戴腳步，連續兩周挺進到4強賽。 美聯社

上周在世錦賽拿下銅牌改寫個人最佳紀錄的我國羽球一哥周天成，本周續戰日本羽球公開賽再度挺進到8強賽，並在今天遭遇世界排名第18名的印度普拉諾（H. S. Prannoy），最終他以21：17、15：21、22：20勝出，連續兩周挺進到4強賽。

本周世界排名下滑到第6名的周天成，在BWF 750系列的日本羽球公開賽，於前兩輪擊敗香港選手李卓耀、中國大陸陸光祖後，今天的8強賽則是碰上生涯7度交手以4勝3敗佔得上風的普拉諾。

儘管在首局前段周天成都處於落後，不過差距大多在4分以內，且對比賽節奏的掌控也明顯比普拉諾來得更沈穩，且還靠著優異的防守在局中多次化解普拉諾攻勢後反擊逆轉戰局，反倒以21：17搶下首局。

第二局周天成周天成雖然在局中一度取得4分領先，不過局末卻出現失誤偏多的狀況，讓普拉諾靠著局中一波4：0鎖定勝局，以21：15扳平戰局。

在局數被追平後，周天成決勝局重新調整步調，開賽後拉出一波3：0，不過接下來幾次回球都出了底線，讓普拉諾把握住機會追平，不過掌控住場上節奏的周天成，接下來以一波7：1的攻勢，以11：5領先進入技術暫停，換場後普拉諾也展開猛烈反撲，一波7：2的攻勢追到1分差距。

面對對手的猛攻，周天成依舊打得相當冷靜，並且迫使普拉諾連續回擊掛網，儘管在20：17後被對手連續化解3個賽末點，但關鍵時刻仍是頂住壓力讓普拉諾回擊出界，以22：20收下勝利。

在晉級4強後，周天成明天將對上中國大陸石宇奇，雙方生涯7度交手周天成僅拿下2勝，不過雙方前一次交手已經是2019年的亞錦賽4強賽，而石宇奇過去幾年受到傷勢與場外風波影響，世界排名大幅下滑到22名，這次闖進4強賽也是個人近2年多來的首次。

周天成 羽球 世錦賽

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