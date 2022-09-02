日本羽賽／對戰依瑟儂6連勝 戴資穎連兩周挺進4強

本周重返世界球后寶座的我國羽球一姊戴資穎，今天在BWF 750系列的日本羽球公開賽女單8強賽遭遇好友泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終戴資穎就以21：19、21：18勝出，連續兩周挺進到4強賽。

戴資穎與世界排名第8名的依瑟儂，生涯已經有過31次交手紀錄，其中戴資穎保有17勝14敗的對戰優勢，且雙方近5次交手都由戴資穎拿下勝利，包括去年東京奧運8強賽的經典一戰以及5月份的泰國公開賽，兩人都打到3局才分出勝負。

而雙方今天再度碰頭毫無意外的又是一場激烈拉鋸戰，首局開賽後依瑟儂雖然取得10：4得大幅領先，不過戴資穎在熱機完畢後也展開反撲，在局中逆轉戰局後，雙方接下來一來一往打到19：19後，戴資穎才把握機會攻下關鍵兩分，以21：19先下一城。

第二局兩人依舊打得拉鋸，戴資穎在開賽後取得5：2領先的情況下，反被依瑟儂數次扳平，兩人又一路拉鋸到18：18後，依瑟儂卻出現判斷失誤，讓戴資穎把握住機會以21：18勝出，連續兩周挺進到4強賽，接下來將遭遇馬琳與安洗瑩之戰的勝者。

戴資穎6連勝好友依瑟儂，連續兩周挺進到4強賽。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎6連勝好友依瑟儂，連續兩周挺進到4強賽。 圖／Badminton Photo提供

戴資穎6連勝好友依瑟儂，連續兩周挺進到4強賽。 圖／Badminton Photo提供