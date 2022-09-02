江晏慶尬江立堯 大腳丫鐵人二項腳抽筋奪第二

江晏慶（右一）、江立堯（右三）。圖/江晏慶臉書

在上週末於台中清水自由車場，舉辦的台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽，越野王子江晏慶和江立堯競爭相當激烈，幾乎從比賽一開始到後段都互相咬著彼此，直到最後 500 公尺左右，江晏慶左大腿抽筋，由江立堯以 1 小時 32 分 51 秒的時間奪下總冠軍，江晏慶以 2 秒之差拿下第二名，而女子第一名則以 1 小時 48 分 42 秒的成績完賽。

這場比賽的賽道總長共 39.6 公里，參賽者必須先跑完 5.3 公里，接著再騎 29 公里的自行車，最後再跑 5.3 公里的路程，衝過終點線。賽後江晏慶在臉書發文表示，這是一場 10 年再見的兩鐵賽事，回到了那熟悉的地方。江晏慶為了準備接下來的超鐵賽事，決定在週期中安排一趟速度訓練，因而參與了台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽，回到了曾經熟悉的賽場－台中清水，這裡是他人生初兩鐵賽的場地，距離上一次參加兩項鐵人賽事，也已經是10年前的事情了。

江晏慶說：「這裡與記憶中的一樣，兩項賽事的張力超高，從鳴槍到結束都維持著非常高的強度，很開心能和江立堯一起合作自行車與最後的跑步，可惜最後 500m 左大腿抽筋，只能目送立堯離開，未能並肩尬到最後一刻。不過已經非常過癮和滿足。」最後江晏慶以 1 小時 32 分 53 秒的成績完賽，總排名第二，賽後他說：「我想上帝要在這場以賽代訓的比賽中提醒我，『該留心身體健康了』，最近甲亢的指數又有點起來，賽前這兩天的睡眠品質頗糟糕的，昨晚真正入睡大概已經 4 點了，應該要好好調整身體狀態，因為更重要的挑戰還在後頭。」

江晏慶以 1 小時 32 分 53 秒的成績，總排名第二。圖/江晏慶臉書

他接著說：「今天遇到很多老朋友、新朋友，日子匆匆過去，每個人都有或多或少的改變，但看到大家都還這條路上努力著，真的很感動。我們繼續加油！」

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責任編輯：Eulla

新聞來源：江晏慶臉書

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