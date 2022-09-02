賽事心得／大腳ㄚ兩鐵賽 一路抽筋到終點

賽前幾天，鐵魚教練提醒著比賽注意事項， 比賽時就照著教練的交待執行著。

教練擔心這場比賽的轉換區狀況，於是交待我不要穿卡鞋騎車。但我真的練不夠，也太久沒穿跑鞋騎車，出轉換區就是直上的坡，於是我的小腿就一路抽筋到回終點，大腿也一度抽筋。

第一個5K 還笑得出來

騎車正努力爬第二個12%的坡，突然有台小貨車開在我旁邊，司機一直問我要騎多遠，哪裡是終點？……我最後只擠出："我現在沒辦法回答你"……這幾個字……

剛好要拿水壺喝水

每個人都說我很努力，但當我看著凸台上的選手們，我知道他/她們比我更努力，內心比我更強大。

七月的一場住院又將我的體能打回原型。我的賽事經驗很少，教練讓我將這場當練習賽，平常心面對，賽前也特地練轉換。 比賽前半都照著原本的配速進行，T1,T2轉換很快也很順利。

但……比賽就是會有不可預測的事發生，騎車從來沒抽筋的我，竟然在剛騎車的第一個爬坡就抽筋了，兩隻小腿只要出力就抽，所以一路上我一直在調整姿勢，想當然爾，原定的騎車配速都沒達到。最後5k跑到很厭世，因為天氣很悶熱，看到別人用走的，又加上騎車抽筋雙腿腿很不舒服，你也會很想停下來，但腦袋想起教練提醒的跑步姿勢，還有年初三鐵一姐說的： 很痛苦是正常的，那些在妳前面的選手，經歷比妳更痛苦的訓練。於是後段開始努力揮動擺臂，想辦法抬高腿跑回終點。

賽前跟鐵魚教練還有學長合照

沒想到 許仁茂教練也來這場比賽! 抓緊時間合照呀!

準備出T2， 因為騎車的抽筋，所以我抓了一把鹽就往嘴塞，剛好在擦手，攝影師連鹽粒都拍得很清楚。

雖然正在爬坡 但看到鏡頭還是要笑

準備進終點了! 最後衝刺!

回程都是下坡了，感謝辛苦的交管人員！

賽前儀式感

新泰鐵人們

分12，不滿意的成績，但每場賽事都是我的養分，謝謝在賽道上跟我打招呼為我加油的朋友，攝影師跟工作人員。

我會繼續朝正確的方向持續努力!感謝室友最近為了我的賽事陪著我東奔西跑，身兼陪練員，司機，攝影師跟保母（因為我最近常忘東忘西的) .