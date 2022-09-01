帆船／60位企業家海上競技 大學EMBA帆船賽2日鳴笛

由八所大學、六十位企業家擔綱演出的2022年第一屆台灣EMBA「黑潮之路」大帆船賽，無畏風雨，2日下午在台南安平港舉行授旗鳴笛儀式，正式啟動台灣帆船史上最大型的大學大帆船賽。

為加大帆船運動推展力道，中華民國大師運動協會和七所大專院校EMBA帆船社團攜手合作，成功組織全國第一屆EMBA「黑潮之路」大帆船邀請賽及「藍色經濟：海洋運動休閒與經濟發展研討會」，經由腦力激盪、觀念啟迪，以及實地操練、身體力行帆船運動。

共有八校七艘大帆船，包括台大，政大，陽明交大，國立台北科技大學，成功大學，南臺科大，以及台灣師大與國立體育大學所組成的聯隊參與授旗鳴笛儀式。各校管院院長，EMBA執行長與重要師長皆親自出席，為這場有史以來代表學校的大帆船隊伍，授予隊旗，除了象徵旗開得勝，並期待隊員們眾志成城，抓緊時間，發揮團隊合作的訓練精神，在十月的海上航程，成功跨越海上黑潮，一舉得名。

大帆船航海運動門檻非常高，除了需要具備價值不菲，能夠橫渡大洋的龍骨帆船，還需要熟悉複雜的帆船航海技能，而此技能通常需要至少數月的密集訓練，甚至身為隊長的EMBA船長們，無不具備十八般武藝的航海王過人本事。

台大EMBA帆船隊隊長張鈞豪董事長，身為國內建商龍頭親家建設掌舵者，也同時具備美國 ASA帆船船長資格，並在2019年就在海峽盃帆船賽中橫渡台灣海峽。

政大EMBA帆船隊隊長黃莉樺，則是七隊中唯一的女性船長，不但具備美國帆船航海協會教練資格，還在2020台灣最大規模的澎湖盃帆船賽中獲得總冠軍。

陽明交大種子隊隊長則是由居易科技董事長馬鴻方領軍。馬鴻方航海資歷傲人，不但多次以大帆船環島，巡航台灣周邊各海域，並多次參加台琉杯賽事，跨國航行。

北科大長風破浪隊則是由台灣EMBA帆船界的一匹黑馬，被北科大推薦為台灣百大經理人的羅國材率領。北科大帆船社與帆船隊成立不到一年，但在羅國材以企業傑出經理人的推動下，迅速成長茁壯。不但許多社員在短時內取得美國ASA帆船航海證照，並且舉辦各種訓練推廣。

師大國體大師帆船隊則是由同時身為主辦單位的彭顯恩擔任隊長。彭顯恩身為友晶創新董事長，長期推動帆船航海，身為2022澎湖杯總冠軍，不但具備美國ASA帆船教練資格，並且創辦駝峰航海帆船學校，打造大帆船維修基地提供後勤基地。

台南在地地主隊則有成大與南臺科大。成功大學EMBA則是由胡台強船長領軍，胡台強身為成功大學EMBA校友總會帆船社，長期在南台灣推動帆船活動，推廣帆船。

南臺科大EMBA帆船隊為此次比賽的新秀。南臺科大EMBA帆船社在亞果遊艇集團侯佑霖董事長的大力贊助，與管理學院張瑞星院長的全力支持下，為此次全國EMBA大帆船賽迅速成軍，所有EMBA隊員從一張白紙開始訓練。

中華大師運動協會理事長彭臺臨表示，參賽選手為各大專院校的EMBA班精英，也是在各行各業經營有成的國內企業家，他們帶頭響應帆船運動，不僅推動帆船運動，更對台灣運動產業的未來如注入源頭活水，前景光明。