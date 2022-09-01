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今晚拍板！高雄第14座國民運動中心落在路竹高中
方便市民能就近健身運動，設置國民運動中心是重要一環。高雄市長陳其邁近來持續和運發局團隊討論，今晚敲定第14座國民運動中心會在路竹高中，運發局長侯尊堯說，陳其邁2年任內，運動中心據點從0到13+1，展現執行力，也兼顧區域均衡。
侯尊堯指出，隨著高雄半導體S廊帶成形，路竹經濟發展帶動人口成長，市長陳其邁要求局處同仁，應超前部署增加北高雄運動設施，盤點後擇定設置路竹運動中心，路竹將成為移居就業好所在，即刻啟動相關規畫與籌備事宜。
談起高雄運動中心的設置過程，侯尊堯說，陳其邁重視體育發展，透過運動發展基金，提高選手補助獎勵，設置運動中心更是市長的重要施政政策，2年任內規畫13+1座運動中心，館內設備新穎舒適，同時以「一座一特色」原則，要營造平價、友善的休閒空間。
侯尊堯強調，高雄市規畫運動中心速度很符合市長「緊緊緊」精神，運動中心新增速度是六都第一，今年有7座營運、6座施工中，市府團隊排除萬難找尋場域與空間，希望能打造高雄成為全民運動城市。
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