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日本羽賽／又是妳！戴資穎8強和依瑟儂上演32度對決
本周重返「世界球后」的戴資穎，日本公開賽連兩天都上演逆轉勝，3局拍下南韓金佳恩，8強門票到手，明天將和好友兼老對手、泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）對決，這將是雙姝生涯第32度對決。
28歲的小戴和依瑟儂年紀相仿，兩人都曾有「天才少女」美稱，早在2010年就有國際賽交手紀錄，超過十年來已經碰頭過31次，今年也曾在泰國公開賽對決。
小戴對戰取得17勝14敗優勢，近期更收下包括去年東京奧運在內的對戰5連勝，但過程都不輕鬆，小戴都是打滿3局才勝出，且5戰都是先失首局再上演逆轉勝。
兩位好友的32度對決排在明天第三球場第5戰，台灣時間早上9點15分開場，小戴約中午12點半上陣。
同闖8強的還有「一哥」周天成，今天直落二拍下陸光祖的小天，8強對手是世界排名18的印度普拉諾（H. S. Prannoy）；兩人過去7度交鋒，小天取得4勝3敗些微優勢，但今年2度對決都是普拉諾奪勝。
小天的比賽排在第一球場第3戰，台灣時間早上9點開場，小天約10點半出賽。
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