自行車／參山騎旅單車新玩法 自行車嘉年華17日登場

2022年參山國家風景區管理處將推出一系列的單車旅行方案，9月17日首波推出「參山騎旅自行車嘉年華」，串接了彰化社頭、二水及田中三個鄉鎮，推出36公里串接的單車騎乘新玩法。

長青自行車道長達7公里綠樹成蔭美不勝收，爬升150公尺也讓愛騎車的人大呼過癮；進入二水八堡圳沿線，騎在潺潺流水聲的圳道邊，讓夏天都有了涼意，又有火車飛馳而過的快意。

最後進入田中自行車道，看到綠油油的稻田，體驗另一種無極限的視覺享受，除了騎車外，行經三條路線還可以參觀彰化名揚國際的織品手套博物館及襪仔王觀光工廠、在最佛心的源泉文具店聽八堡圳修建故事；另外使用大會提供的百元消費券品嘗小鎮美食，新路線讓你一路騎的暢快、吃的開心、買的超值。

另外本次活動推出多項誘人好康吸引民眾報名，其中包含騎車沿途準備的澎湃在地特色補給、報名可拿到價值超過500元的活動贈品，高達10萬的抽獎品及各項表演也在終點市集等著大家，是一個喜愛單車旅行者不可錯過的活動，活動已於日前開放報名。