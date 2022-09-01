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代理體育署長滿周年 林騰蛟：為新任署長打好基礎

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
教育部次長林騰蛟（中）代理體育署長已滿一周年。圖／體育署提供
教育部次長林騰蛟（中）代理體育署長已滿一周年。圖／體育署提供

教育部次長林騰蛟在今天代理體育署署長工作滿一周年，對於新任署長至今懸而未決。林騰蛟在今天表示，儘管是代理署長，但過去一年來他幾乎每天都到體育署，希望讓同仁能感受到體育署還是有署長在，並希望在新任署長上任前能為他打好基礎。

體育署前任署長張少熙在去年9月2日請辭歸建台師大後，由教育部次長林騰蛟代理署長並在今天滿周年，林騰蛟在今天體育署例行記者會後受訪時表示，行政院在8月22日正式核定他繼續代理署長職務，直到新任署長到任為止，而包括延至明年的亞運、世大運、亞帕運，甚至是2024年巴黎奧運都是他與體育署同仁持續努力的目標。

對於體育界期待能有一位具有體育專業背景，又有行政領導能力的大家長，林騰蛟指出，在他代理期間也努力完成這些任務，過去一年來除非是到外地和假日，沒有進體育署的時間不會超過5天，「我希望讓體育署同仁感覺到，雖然是代理署長，但體育署是有署長在的。」

林騰蛟也表示，行政院與教育部已積極尋覓新任署長人選，而他的任務就是在新任署長到任前穩定體育政策的發展，「希望能在新署長到任前先打下好的基礎，讓體育發展政策能夠持續。」

體育署 帕運 張少熙

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