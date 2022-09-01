游泳／王冠閎10月出征世界盃 談斯庫林吸大麻當警惕

在6月的世錦賽成為我國史上首位游進準決賽的男子選手後，10月他將參與3場世界盃短道賽事，12月則將參加短道世錦賽，他直言目前調整狀況算是相當不錯，期待能夠再創佳績。

王冠閎今年5月全大運期間確診，不過在6月的世錦賽中他於男子200公尺蝶式預賽游出1分56秒87的成績，成為我國史上首位游進世錦賽準決賽的男子選手，在今天出席運彩活動時，王冠閎也談到了那次世錦賽的驚奇之旅，「其實那時候很擔心身體狀態會上不去，所以能夠游進準決賽並創紀錄，確實還滿訝異的。」

而10月王冠閎也將前往加拿大、德國、美國等地參與世界盃短道賽事，加上12月的短道世錦賽也將在澳洲墨爾本舉行，下半年4場國際賽事都是短道賽事，談到目前的備戰狀況時他也說：「因為我擅長的本來就是短距離，加上平常訓練也都是在短池，目前備戰狀況確實還不錯，希望屆時能再創佳績。」

對於近來「新加坡蝶王」奧運金牌好手斯庫林（Joseph Schooling）傳出吸食大麻的負面傳聞，王冠閎也直言運動選手平時的訓練壓力確實很大，必須要找到適當的紓壓方式，像是他平時就是透過打電動或是打球來紓壓，也將以這次斯庫林的事件當作警惕。

至於陳玟卉則是繼去年12月的世錦賽拿下1金1銀1銅後，10月也將前往巴林參加亞錦賽，對於暌違9個多月將再度站上國際舞台，陳玟卉透露這次將是她首次在國際賽挑戰71公斤級賽事，「其實心情沒有太多不同，就是有點緊張和興奮，因為太久沒有比賽了。」