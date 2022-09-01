快訊

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游泳／王冠閎10月出征世界盃 談斯庫林吸大麻當警惕

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王冠閎（右）、陳玟卉（左）將在下月出征國際賽。記者杜建重／攝影
王冠閎（右）、陳玟卉（左）將在下月出征國際賽。記者杜建重／攝影

在6月的世錦賽成為我國史上首位游進準決賽的男子選手後，10月他將參與3場世界盃短道賽事，12月則將參加短道世錦賽，他直言目前調整狀況算是相當不錯，期待能夠再創佳績。

王冠閎今年5月全大運期間確診，不過在6月的世錦賽中他於男子200公尺蝶式預賽游出1分56秒87的成績，成為我國史上首位游進世錦賽準決賽的男子選手，在今天出席運彩活動時，王冠閎也談到了那次世錦賽的驚奇之旅，「其實那時候很擔心身體狀態會上不去，所以能夠游進準決賽並創紀錄，確實還滿訝異的。」

而10月王冠閎也將前往加拿大、德國、美國等地參與世界盃短道賽事，加上12月的短道世錦賽也將在澳洲墨爾本舉行，下半年4場國際賽事都是短道賽事，談到目前的備戰狀況時他也說：「因為我擅長的本來就是短距離，加上平常訓練也都是在短池，目前備戰狀況確實還不錯，希望屆時能再創佳績。」

對於近來「新加坡蝶王」奧運金牌好手斯庫林（Joseph Schooling）傳出吸食大麻的負面傳聞，王冠閎也直言運動選手平時的訓練壓力確實很大，必須要找到適當的紓壓方式，像是他平時就是透過打電動或是打球來紓壓，也將以這次斯庫林的事件當作警惕。

至於陳玟卉則是繼去年12月的世錦賽拿下1金1銀1銅後，10月也將前往巴林參加亞錦賽，對於暌違9個多月將再度站上國際舞台，陳玟卉透露這次將是她首次在國際賽挑戰71公斤級賽事，「其實心情沒有太多不同，就是有點緊張和興奮，因為太久沒有比賽了。」

世錦賽 王冠閎 陳玟卉

延伸閱讀

影／「和我一起打進世界」奧運國手現身感謝國人挺體育

運彩形象廣告今晚首播 4東奧國手感謝國人一起挺體育

台灣運彩推全新形象廣告 王冠閎等4奧運國手參與演出

SEIKO就是愛台灣！再端限定款腕表 邀楊勇緯帥氣演繹

相關新聞

日本羽賽／連兩輪逆轉勝！戴資穎8強就位

日本公開賽今天將產出所有8強名單，5組晉級中壓軸上陣的「世界球后」戴資穎，今天碰世界排名21的南韓女將金佳恩，首局雖遭逆...

游泳／王冠閎10月出征世界盃 談斯庫林吸大麻當警惕

在6月的世錦賽成為我國史上首位游進準決賽的男子選手後，10月他將參與3場世界盃短道賽事，12月則將參加短道世錦賽，他直言...

自行車／參山騎旅單車新玩法 自行車嘉年華17日登場

2022年參山國家風景區管理處將推出一系列的單車旅行方案，9月17日首波推出「參山騎旅自行車嘉年華」，串接了彰化社頭、二...

代理體育署長滿周年 林騰蛟：為新任署長打好基礎

教育部次長林騰蛟在今天代理體育署署長工作滿一周年，對於新任署長至今懸而未決。林騰蛟在今天表示，儘管是代理署長，但過去一年...

影／「和我一起打進世界」奧運國手現身感謝國人挺體育

台灣運彩公司今天舉行「謝謝你們！和我一起打進世界」2022全新形象廣告首播記者會，邀請去年東京奥運表現出色的桌球選手林昀...

台灣運彩推全新形象廣告 王冠閎等4奧運國手參與演出

台灣運彩在今天推出2022全新形象廣告，以「謝謝你們！和我一起打進世界」為主軸，並找來4名東京奧運國手王冠閎、陳玟卉、文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。