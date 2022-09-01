影／「和我一起打進世界」奧運國手現身感謝國人挺體育

台灣運彩公司今天舉行「謝謝你們！和我一起打進世界」2022全新形象廣告首播記者會，邀請去年東京奥運表現出色的桌球選手林昀儒、空手道選手文姿云、台灣蝶王王冠閎及舉重女將陳玟卉等四名選手共同參與演出，而王冠閎與陳玟卉也親自到記者會現場分享拍攝心得，呼籲大家一起挺體育。

台灣運彩總經理林博泰致詞時表示，體育署黃金計畫的成功，帶給國人無限感動，台灣運彩想透過影片，將這份感動記錄下來，所以邀請林昀儒、文姿云、王冠閎與陳玟卉等四位國手參與拍攝，感謝大家挺體育。

林博泰說，在東京奧運滿一年後的此時，推出全新形象廣告，除了感恩，更希望透過影片的製作與傳播，再一次凝聚大家的情感及向心力。