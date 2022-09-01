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影／「和我一起打進世界」奧運國手現身感謝國人挺體育

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台灣運彩今天舉行2022全新形象廣告首播記者會，邀請去年東京奥運表現出色的桌球選手林昀儒(後右)、空手道選手文姿云(後左)、台灣蝶王王冠閎(前左)及舉重女將陳玟卉(前右)等四名選手共同參與演出。王冠閎與陳玟卉親自到記者會現場分享拍攝心得。記者杜建重／攝影
台灣運彩今天舉行2022全新形象廣告首播記者會，邀請去年東京奥運表現出色的桌球選手林昀儒(後右)、空手道選手文姿云(後左)、台灣蝶王王冠閎(前左)及舉重女將陳玟卉(前右)等四名選手共同參與演出。王冠閎與陳玟卉親自到記者會現場分享拍攝心得。記者杜建重／攝影

台灣運彩公司今天舉行「謝謝你們！和我一起打進世界」2022全新形象廣告首播記者會，邀請去年東京奥運表現出色的桌球選手林昀儒、空手道選手文姿云、台灣蝶王王冠閎及舉重女將陳玟卉等四名選手共同參與演出，而王冠閎與陳玟卉也親自到記者會現場分享拍攝心得，呼籲大家一起挺體育。

台灣運彩總經理林博泰致詞時表示，體育署黃金計畫的成功，帶給國人無限感動，台灣運彩想透過影片，將這份感動記錄下來，所以邀請林昀儒、文姿云、王冠閎與陳玟卉等四位國手參與拍攝，感謝大家挺體育。

林博泰說，在東京奧運滿一年後的此時，推出全新形象廣告，除了感恩，更希望透過影片的製作與傳播，再一次凝聚大家的情感及向心力。

王冠閎分享拍攝心情時表示，在拍攝過程中，看見那麼多人在水裡閉氣拍攝相當辛苦，他自己是游泳選手，可以感受到大家在水裡憋氣的感受，真的很不容易；而陳玟卉也指出，原本在比賽中，舉起摃鈴聽到信號就能放下，但拍攝時，沒有導演的口令，即便舉起摃鈴也不能放下，這比真正的比賽還要累，一番話引起全場的笑聲。

台灣運彩今天舉行2022全新形象廣告首播記者會，台灣蝶王王冠閎(右)及舉重女將陳玟卉(左)到場分享拍攝心得。記者杜建重／攝影
台灣運彩今天舉行2022全新形象廣告首播記者會，台灣蝶王王冠閎(右)及舉重女將陳玟卉(左)到場分享拍攝心得。記者杜建重／攝影
台灣運彩今天舉行「謝謝你們！和我一起打進世界」2022全新形象廣告首播記者會，邀請桌球選手林昀儒、空手道選手文姿云、台灣蝶王王冠閎及舉重女將陳玟卉等四名選手共同參與廣告演出。記者杜建重／攝影
台灣運彩今天舉行「謝謝你們！和我一起打進世界」2022全新形象廣告首播記者會，邀請桌球選手林昀儒、空手道選手文姿云、台灣蝶王王冠閎及舉重女將陳玟卉等四名選手共同參與廣告演出。記者杜建重／攝影

陳玟卉 王冠閎 林昀儒

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