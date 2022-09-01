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日本羽賽／連兩輪逆轉勝！戴資穎8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。記者季相儒／攝影（報系資料照）
戴資穎。記者季相儒／攝影（報系資料照）

日本公開賽今天將產出所有8強名單，5組晉級中壓軸上陣的「世界球后」戴資穎，今天碰世界排名21的南韓女將金佳恩，首局雖遭逆轉，仍和昨天首輪一樣上演逆轉勝，最終以19：21、21：13、21：10收下對戰5連勝，成女單8強的「寶島希望」。

曾在2012年打下日本公開賽冠軍的小戴，今天首局和金佳恩互有領先，小戴雖先取得19：17領先，接續卻遭對手連拿4分，反遭南韓今年優霸盃冠軍班底的金佳恩先下一城。

小戴穩住陣腳，第二局10：10時連拿6分奠定勝基，先以21：13追平局數，決勝局換場前更取得11：3的絕對領先；換場後小戴又連拿4分，因自己回球掛網才終結10：0猛攻。

金佳恩3：15落後下雖回敬5：0小高潮，但回球出界讓小戴先拿到第16分，最終小戴就以21：10迎接8強門票。

晉級8強的小戴，明天可能碰好友兼老對手、泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），依瑟儂同時間正和大陸韓悅爭晉級資格。

小戴登場前，4組上場台將只有「一哥」周天成奪勝，他只花半小時就以21：9、21：11擊敗中國大陸對手陸光祖，明天將和世界排名18的印度普拉諾（H. S. Prannoy）碰頭；兩人過去7度交鋒，小天取得4勝3敗些微優勢，但今年2度對決都是普拉諾奪勝。

女單「小小白」白馭珀今天3局不敵世界排名23的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），東京奧運摘金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋敗給世界排名15的的英國組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），唯一混雙代表楊博軒／胡綾芳遭第7種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君逆轉，3組台將都止步第二輪。

依瑟儂 戴資穎 周天成

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