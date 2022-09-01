台灣運彩推全新形象廣告 王冠閎等4奧運國手參與演出

台灣運彩在今天推出2022全新形象廣告，以「謝謝你們！和我一起打進世界」為主軸，並找來4名東京奧運國手王冠閎、陳玟卉、文姿云、林昀儒演出，道出運動員感謝大家投注運彩、挹注國家運動發展基金，讓選手得到更好的訓練與照顧。

體育署副署長林哲宏表示，台灣運動選手近年來在國際體育賽事發光發亮、為國爭光，尤其去年東京奧運台灣選手獲得2金4銀6銅共計12面獎牌，締造史上最佳成績，讓世界看見台灣好手的優異表現，最大的推手來自廣大購買運動彩券的大家，所挹注的運動發展基金。

自運動彩券發行以來，運動發展基金累計超過469億元，體育署肯定營運團隊的成績與努力，希望更多國人能透過購買運動彩券挹注國家體育，一同成為推動我國體育運動發展的重要助力，讓台灣的體育實力在世界舞台被看見。

台灣運彩總經理林博泰進一步表示，體育署黃金計畫的成功，帶給國人無限感動，台灣運彩想透過影片，將這份感動記錄下來，因此邀請4位國手，林昀儒、文姿云、王冠閎、陳玟卉參與拍攝，謝謝大家、一起挺體育。

這次4位奧運國手在形象廣告中於各自擅長的領域展現其面對挑戰時的堅強卓越，並透過比賽時有多雙手提供力量，來表達運動員生涯路上獲得各界的支持，其中王冠閎與陳玟卉也透露這次的廣告短片拍攝，至少都耗時8小時以上，王冠閎說：「可以一路堅毅、一路勇敢，為台灣贏得最佳戰績，感謝所有支持運彩的幕後推手。」