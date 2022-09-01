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日本羽賽／6度碰英國組合首吞敗 麟洋配止步16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」不敵英國組合吞下對戰首敗，日本公開賽止步第2輪。 歐新社
「麟洋配」不敵英國組合吞下對戰首敗，日本公開賽止步第2輪。 歐新社

面對東京奧運碰頭過的英國組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天沒能延續交手全勝的完美紀錄，以兩個18：21敗陣，日本公開賽止步第2輪。

世界排名第4的「麟洋配」，過去和世界排名15的的雷恩／文迪5度碰頭都奪勝，最近一次交手就是去年東奧分組賽；今天上演第6度對決，「麟洋配」第一局7：5領先下遭對手連拿5分逆轉，技術暫停後雖3度追到1分差，但18：19時「麟洋配」精彩守中反攻下卻以進攻掛網作結，讓英國組合拿到「局末點」，接續以21：18先下一城。

第2局「麟洋配」也曾握有8：5優勢，但被英國組合先扳平再反超；「麟洋配」幾度追近比分，但失誤較多下逆轉仍差一步，最終以另一個18：21讓出局數，讓英國組合闖進8強。

我國共有3組男雙參加轉戰大阪的日本公開賽，「麟洋配」是唯一挺進第二輪的組合，今天敗北後，雙打僅存台將成混雙楊博軒／胡綾芳。

「麟洋配」今天在第一球場出賽，同場地之後還有「世界球后」戴資穎賽程，約下午2點出戰南韓金佳恩。

麟洋配 戴資穎 李洋

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