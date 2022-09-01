快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本羽賽／小戴揮空拍後神回擊 BWF讚：像人生有第二次機會

聯合新聞網／ 綜合報導
小戴分享揮空拍還是能打到球的影片後，讓BWF有神回覆。 美聯社
小戴分享揮空拍還是能打到球的影片後，讓BWF有神回覆。 美聯社

台灣羽球好手戴資穎昨日出戰日本公開賽首輪，對戰世界排名第15的丹麥好手米婭(Mia Blichfeldt)上演了一場三局的逆轉勝。賽後，她在個人的IG分享自己揮空拍的影片，並搞笑說「這是記憶中生涯第三次揮空拍，這是我記得的，不記得的就算了」。

雖然她第一時間揮空拍，但馬上反應過來再進行一次閃身擊球，成功將球擊回。貼文底下網友紛紛讚嘆「真的是神反應」、「確定不是故意假動作嗎」、「這球到底怎麼救的」！至於BWF官方帳號小編更在貼文底下留言，「她讓人相信生命是有第二次機會的」。

重返世界球后的戴資穎，上周在世錦賽摘下銅牌，雖然在四強賽不敵中國好手陳雨菲，不過他在第二局的一記直線殺球成為BWF的最佳好球之一。

戴資穎在本周繼續出戰超級750系列日本羽球公開賽首輪，對戰世界排名第15的丹麥好手米婭，雖然第一盤以14:21輸掉，但21:15、21:14逆轉成功取得16強賽的門票。

戴資穎順利晉級16強後，預計在今日對戰南韓好手金佳恩，爭取8強賽的門票，兩人過去四次對戰皆由小戴勝出。

空拍 日本 丹麥

相關新聞

日本羽賽／6度碰英國組合首吞敗 麟洋配止步16強

面對東京奧運碰頭過的英國組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今...

日本羽賽／小戴揮空拍後神回擊 BWF讚：像人生有第二次機會

台灣羽球好手戴資穎昨日出戰日本公開賽首輪，對戰世界排名第15的丹麥好手米婭(Mia Blichfeldt)上演了一場三局的逆轉勝。賽後，她在個人的IG分享自己揮空拍的影片，並搞笑說「這是記憶中生涯第三

日本羽賽／半小時退陸將 周天成率先闖8強

日本公開賽今天進行第3天賽事，5組晉級第二輪的台將接連上陣，打頭陣的女單「小小白」白馭珀雖不敵世界排名23的印尼東宗（G...

日本羽賽／重返球后 小戴首戰就告捷

本周重返世界球后的我國羽球「一姊」戴資穎，昨天迎接日本公開賽首戰，面對世界排名15的丹麥女將布里西費爾特陷入苦戰，失去首...

日本羽賽／球后戴資穎領軍 5台將明爭8強

日本公開賽今天結束首輪所有賽事，我國10組台將勝率剛好5成，包括本周返回「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成都順利晉級，台...

網球／疫情受災戶 海碩網賽連3年取消

國內年度網球盛事「海碩國際網球系列賽」已因新冠肺炎停辦兩年，今天主辦單位海碩集團宣布，現階段台灣雖已陸續鬆綁邊境管制，舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。