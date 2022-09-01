日本羽賽／小戴揮空拍後神回擊 BWF讚：像人生有第二次機會

台灣羽球好手戴資穎昨日出戰日本公開賽首輪，對戰世界排名第15的丹麥好手米婭(Mia Blichfeldt)上演了一場三局的逆轉勝。賽後，她在個人的IG分享自己揮空拍的影片，並搞笑說「這是記憶中生涯第三次揮空拍，這是我記得的，不記得的就算了」。

雖然她第一時間揮空拍，但馬上反應過來再進行一次閃身擊球，成功將球擊回。貼文底下網友紛紛讚嘆「真的是神反應」、「確定不是故意假動作嗎」、「這球到底怎麼救的」！至於BWF官方帳號小編更在貼文底下留言，「她讓人相信生命是有第二次機會的」。

重返世界球后的戴資穎，上周在世錦賽摘下銅牌，雖然在四強賽不敵中國好手陳雨菲，不過他在第二局的一記直線殺球成為BWF的最佳好球之一。

戴資穎在本周繼續出戰超級750系列日本羽球公開賽首輪，對戰世界排名第15的丹麥好手米婭，雖然第一盤以14:21輸掉，但21:15、21:14逆轉成功取得16強賽的門票。

戴資穎順利晉級16強後，預計在今日對戰南韓好手金佳恩，爭取8強賽的門票，兩人過去四次對戰皆由小戴勝出。