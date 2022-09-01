日本羽賽／半小時退陸將 周天成率先闖8強

日本公開賽今天進行第3天賽事，5組晉級第二輪的台將接連上陣，打頭陣的女單「小小白」白馭珀雖不敵世界排名23的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），幾乎同時間上陣的「一哥」周天成直落2拍下中國大陸對手陸光祖，率先晉級8強。

上周世錦賽剛打下銅牌的小天，從東京轉戰大阪，首輪通過3局考驗，今天碰陸光祖就打得輕鬆，一下場就取得5：0優勢，一路領先下以21：9先下一城。

第二局小天同樣打出4：0的開場攻勢，技術暫停時陸光祖僅拿1分，最終小天就以21：11晉級，僅花半小時就拿到8強門票。

女單率先上場的白馭珀，和東宗上度交手已是2017年，相隔5年又在日本公開賽碰頭，「小小白」首局只拿9分，第二局雖挺過拉鋸壓力，17：18落後下連趕4分逆轉，但決勝局3：5時遭東宗連拿8分拉開差距，最終以9：21、21：18、9：21止步第二輪。

今天還有3組台將將上陣，東京奧運摘金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天將碰世界排名15的的英國組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），兩組人馬上度碰頭就是去年東京奧運，第6度對決排在第一球場第2戰，同場地今天還有小戴賽程。

昨天演出逆轉勝的「世界球后」戴資穎，今天將遇世界排名21的南韓女將金佳恩，賽事排在第一球場7戰，約下午1點半上陣。

唯一混雙代表楊博軒／胡綾芳，今天在第2球場碰列第7種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君，約台灣時間11點15分開戰。