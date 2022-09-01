快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本羽賽／半小時退陸將 周天成率先闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成直落2拍下中國大陸對手陸光祖，率先晉級8強。 美聯社
周天成直落2拍下中國大陸對手陸光祖，率先晉級8強。 美聯社

日本公開賽今天進行第3天賽事，5組晉級第二輪的台將接連上陣，打頭陣的女單「小小白」白馭珀雖不敵世界排名23的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），幾乎同時間上陣的「一哥」周天成直落2拍下中國大陸對手陸光祖，率先晉級8強。

上周世錦賽剛打下銅牌的小天，從東京轉戰大阪，首輪通過3局考驗，今天碰陸光祖就打得輕鬆，一下場就取得5：0優勢，一路領先下以21：9先下一城。

第二局小天同樣打出4：0的開場攻勢，技術暫停時陸光祖僅拿1分，最終小天就以21：11晉級，僅花半小時就拿到8強門票。

女單率先上場的白馭珀，和東宗上度交手已是2017年，相隔5年又在日本公開賽碰頭，「小小白」首局只拿9分，第二局雖挺過拉鋸壓力，17：18落後下連趕4分逆轉，但決勝局3：5時遭東宗連拿8分拉開差距，最終以9：21、21：18、9：21止步第二輪。

今天還有3組台將將上陣，東京奧運摘金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天將碰世界排名15的的英國組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），兩組人馬上度碰頭就是去年東京奧運，第6度對決排在第一球場第2戰，同場地今天還有小戴賽程。

昨天演出逆轉勝的「世界球后」戴資穎，今天將遇世界排名21的南韓女將金佳恩，賽事排在第一球場7戰，約下午1點半上陣。

唯一混雙代表楊博軒／胡綾芳，今天在第2球場碰列第7種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君，約台灣時間11點15分開戰。

戴資穎 周天成

延伸閱讀

日本羽賽／球后戴資穎領軍 5台將明爭8強

日本羽賽／3局逆轉港將 周天成開紅盤闖16強

羽球／世錦賽2度封王 安賽龍特別點名周天成

羽球世錦賽／兩局拉鋸仍輸天敵安賽龍 周天成奪銅本土第一人

相關新聞

日本羽賽／6度碰英國組合首吞敗 麟洋配止步16強

面對東京奧運碰頭過的英國組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今...

日本羽賽／小戴揮空拍後神回擊 BWF讚：像人生有第二次機會

台灣羽球好手戴資穎昨日出戰日本公開賽首輪，對戰世界排名第15的丹麥好手米婭(Mia Blichfeldt)上演了一場三局的逆轉勝。賽後，她在個人的IG分享自己揮空拍的影片，並搞笑說「這是記憶中生涯第三

日本羽賽／半小時退陸將 周天成率先闖8強

日本公開賽今天進行第3天賽事，5組晉級第二輪的台將接連上陣，打頭陣的女單「小小白」白馭珀雖不敵世界排名23的印尼東宗（G...

日本羽賽／重返球后 小戴首戰就告捷

本周重返世界球后的我國羽球「一姊」戴資穎，昨天迎接日本公開賽首戰，面對世界排名15的丹麥女將布里西費爾特陷入苦戰，失去首...

日本羽賽／球后戴資穎領軍 5台將明爭8強

日本公開賽今天結束首輪所有賽事，我國10組台將勝率剛好5成，包括本周返回「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成都順利晉級，台...

網球／疫情受災戶 海碩網賽連3年取消

國內年度網球盛事「海碩國際網球系列賽」已因新冠肺炎停辦兩年，今天主辦單位海碩集團宣布，現階段台灣雖已陸續鬆綁邊境管制，舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。