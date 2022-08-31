日本羽賽／球后戴資穎領軍 5台將明爭8強

日本公開賽今天結束首輪所有賽事，我國10組台將勝率剛好5成，包括本周返回「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成都順利晉級，台灣時間明天早上9點起將陸續上陣爭取8強門票。

小戴今天上演3局逆轉勝，歷時58分鐘以14：21、21：15、21：14拍下世界排名15的丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt），第二輪將遇世界排名21的南韓女將金佳恩，尋求對戰5連勝。

台韓大戰將於明天第一球場上陣，同場第還有黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋賽程，東京奧運奪金的「麟洋配」明天將碰世界排名15的的英國組合雷恩（Ben Lane）／文迪（Sean Vendy），兩組人馬上度碰頭就是去年東京奧運，台灣時間明天早上約9點40上演第6度對決，同場地約下午1點半就換小戴登場。

女單另位代表白馭珀，明天在第2球場打頭陣，台灣時間早上9點碰世界排名23的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）；「一哥」周天成和大陸對手陸光祖的交鋒排第3球場開場，台灣時間明天早上9點15分展開。

唯一混雙代表楊博軒／胡綾芳，明天在第2球場碰列第7種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君，約台灣時間11點15分開戰。