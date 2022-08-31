網球／疫情受災戶 海碩網賽連3年取消

國內年度網球盛事「海碩國際網球系列賽」已因新冠肺炎停辦兩年，今天主辦單位海碩集團宣布，現階段台灣雖已陸續鬆綁邊境管制，舉辦國際賽事卻仍有諸多限制，將降低各國好手之參賽意願與可能性，為維持海碩國際網球系列賽多年來的賽事規格，決議取消舉辦2022「高雄海碩網球公開賽」和「台北海碩網球公開賽」。

海碩表示，取消舉辦兩場賽事是海碩和主辦單位中華民國網球協會、ATP和WTA討論後的共識；雖然今年海碩國際網球系列賽無緣與球迷相見，海碩集團未來仍將投入推廣網球運動，持續深耕基層網球，10月7日到9日將於台北市網球中心舉辦「2022 OEC JUNIOR盃全國網球團體錦標賽」。

海碩集團將提供OEC JUNIOR盃獲獎選手高額獎助學金，藉此鼓勵國內青少年持續向上挑戰國際舞台，並學習團體賽「團體榮譽」的精神與價值。