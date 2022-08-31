日本羽賽／球后回歸首戰嚇一跳 戴資穎3局逆轉丹麥對手

昨天重返「世界球后」的我國羽球「一姊」戴資穎，今天迎接日本公開賽首戰，面對世界排名15的丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt），小戴首局因失誤過多送出，第2局也3度落後3分，不過小戴展現出「強心臟」，最終以14：21、21：15、21：14逆轉，晉級第二輪。

小戴和布里西費爾特過去兩度碰頭都奪勝，不過打得都不算太輕鬆，2016年首度碰頭打滿3局，去年泰國碰頭小戴雖以直落2勝出，第2局也是打到「丟士」才晉級。

今天上演第3度對決，小戴剛開賽是領先一方，但遭對手先10：10追平，技術暫停後布里西費爾特更取得15：11優勢，小戴雖連拿3分追到1分差，但比數到14後就停滯，在失誤較多下讓對手以21：14先下一城。

第2局小戴成泰半落後一方，儘管兩度1分反超，技術暫停時領先者仍是布里西費爾特；小戴先追到12：12，但機會球出現想吊小球卻出現失誤送分，自己都顯得懊惱，所幸12：13後找回「球后」霸氣，在對手接連失誤下連拿6分反超，以21：15扳平局數。

決勝第3局，布里西費爾特靠小戴失誤過多，打出4：0開局攻勢，不過小戴6：10時先連拿5分逆轉，11：11後又是一波5：0攻勢，最終仍以21：14拿下勝利。