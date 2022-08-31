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日本羽賽／不敵地主 王子維首輪止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王子維。記者季相儒／攝影（報系資料照）
王子維。記者季相儒／攝影（報系資料照）

世界排名16的「羽球王子」王子維，今天迎接日本公開賽首戰，面對世界排名17的地主對手常山幹太，王子維兩局都只拿到15分，遭對手直落2拿到對戰第2勝，止步首輪。

排名、年紀相仿的王子維和常山幹太，過去已經碰頭7次，王子維取得6勝1敗優勢，包括近期對戰3連勝，但今天碰頭首局一路落後，儘管中段曾克服最多5分劣勢，但10：10追平後又遭常山幹太連拿6分拉開差距，由地主以21：15搶下首局。

第2局王子維只有一下場先得分，但領先十分短暫，5：7落後時更被常山幹太打出8：0攻勢，落後達到兩位數；王子維8：19時雖也回敬連拿7分攻勢，但回球掛網讓常山幹太拿到「賽末點」，最終就以和第一局同樣的15：21結束比賽。

今天共有4組台將賽程，打開場的混雙組合楊博軒／胡綾芳先闖關，王子維後就是重返球后的戴資穎上場，出戰世界排名15的丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt）；楊博軒今天混雙、男雙都有賽程，接續男雙將和李哲輝出戰大陸組合梁偉鏗／王昶。

王子維 羽球 戴資穎

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