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運彩經銷商代理人課程上線 連登錄3年未來可參與遴選

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「第2屆運動彩券經銷商代理人職能課程教育訓練」於今天上線。 截圖自運彩官網
「第2屆運動彩券經銷商代理人職能課程教育訓練」於今天上線。 截圖自運彩官網

第2屆運動彩券經銷商代理人職能課程教育訓練」於今天上線，威剛科技公司及台灣運彩公司舉辦本次教育訓練採線上上課、實體考試的方式進行，有興趣參加訓練的第2屆運彩經銷商代理人，只要繳交課程費用600元，上完所有課程並通過考試，即可取得教育訓練通過證明。

本次職能課程教育訓練課程採線上授課，內容包含6大課程：體育運動賽事及相關產業基礎知識、運動彩券基礎知識、客戶開發與維繫、運動彩券銷售技巧、投注站日常管理與責任博彩暨相關法令知識。

完成課程的運動彩券經銷商代理人必須參與實體測驗，成績達60分以上，即可取得由威剛科技及台灣運彩發出的教育訓練通過證明，取得教育訓練通過證明同時符合主管機關頒布的「運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準」第2條第1項第7款「經運動彩券發行機構登錄為運動彩券經銷商之代理人連續三年以上」資格者，將可以參加第3屆運動彩券經銷商之遴選。實體測驗將於10月及12月分2梯次在台北、新北、台中、高雄辦理，授課時間至12月15日止。

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