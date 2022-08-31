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羽球／球后戴資穎為Epson代言 推神隊友系列選手卡 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Epson攜手戴資穎推出獨家限定的神隊友系列選手卡。 圖／Epson提供
Epson攜手戴資穎推出獨家限定的神隊友系列選手卡。 圖／Epson提供

在昨天公布的最新BWF世界排名中，第6度重返世界球后寶座的戴資穎，不僅將生涯球后周數再度推進至214周的史詩級紀錄，於日本羽球公開賽征戰的同時，更受到創新科技品牌邀請擔任台灣市場品牌代言人，共同發揮「堅持、創新，做自己的No.1」的精神，攜手球后透過創新科技一同在賽場及生活中，開創更多精彩瞬間。

伴隨著近期的緊湊賽程，球后戴資穎特別分享了近期使用Epson產品，對生活品質的有感提升：「這次與Epson的合作過程中，對Epson有了更深入的了解。Epson不論是在產品的品質還是技術的創新，都有著自己的堅持，持續以高規格的產品和服務，顛覆大家的既定印象並超越期待。首次體驗到了Epson的多款產品，從印表機、標籤機到投影機，每一項產品都顛覆了我對產品既有的認知，不僅提升了生活品質，也讓科技生活變得更加便利。例如在戴萌TTY店中最新打造了大螢幕的投影畫面，讓家人與球迷可以享受大畫面轉播；而迷你雷射投影機與標籤機更成為出國征戰最佳夥伴。」

深知戴資穎寵粉的心意，Epson此次特別規劃推出戴資穎獨家限定的神隊友系列選手卡，卡片採數位印刷技術印製。球后將化身成用戶們的最強神隊友，於多款卡片中演繹Epson各產品線的特色及強大性能，並透過產品的獨特科技為用戶們的日常帶來神助攻。

創新科技品牌Epson邀請戴資穎擔任台灣市場品牌代言人。圖／Epson提供
創新科技品牌Epson邀請戴資穎擔任台灣市場品牌代言人。圖／Epson提供

提及此次的選手卡合作，戴資穎特別分享：「運動選手卡在體育界盛行已久，每一張選手卡也都有其代表的意義，無論是一種成果的證明，或是一個里程碑的達成。對我來說，除了家人之外，最堅強的後盾就是穎迷粉們，也期盼透過此次選手卡的推出，可以讓穎迷粉、以及廣大的Epson忠實用戶們，能夠有個特別的紀念品可以收藏。」

面對下半年度緊接而來的丹麥公開賽及法國羽球公開賽，戴資穎將以「堅持、創新，做自己的No.1」的精神奮戰到底，Epson亦將做為戴資穎的神隊友，持續以創新科技產品助力球后的日常，讓球后能無後顧之憂地將全數精力投入到賽場上。

戴資穎 羽球

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