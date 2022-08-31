日本羽賽／「麟洋配」東奧後一冠難求 李洋吐露心聲

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，在去年東京奧運奪冠後陷入低潮一冠難求，讓外界議論紛紛，李洋也知道表現不如外界期待，在接受BWF訪問時首度對外表達心聲，坦言「自己尚未準備好」。

「麟洋配」在東京奧運摘金後就成了冠軍絕緣體，甚至數場比賽都無法打入8賽，只有在台北公開賽拿下亞軍，因此備受鄉民質疑，而李洋在近期接受BWF世界羽聯訪問時就坦言，他們狀態不佳的原因在於心理層面：「我認為自己還沒為比賽作好心理準備，這比生理、技術上的準備得花更多時間。」但他也表示自己已找到解藥：「我得到了幫助，因為我有王齊麟這位好夥伴，我們互相激勵對方，一步一腳印慢慢來，我們肯定會變得更好。」

事實上兩人今年相繼受傷，王齊麟日前也說自己是帶腳傷上陣打球，狀況並不好，只能等日本公開賽後再回台治療，兩人世錦賽後繼續留在日本拚戰，昨日在首輪打敗同樣同鄉「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯組合、順利晉級16強，王齊麟也透露：「我們的目標是晉級8強，但真正的目標是保持身體健康與快樂。」

再次於「台灣內戰」中勝出，王齊麟也對「楊肉盧」的表現給予稱讚：「我們互相瞭解對方的打法，雖然他們帶給我們一場苦戰，但我們也努力做出回應帶走勝利。」

而「麟洋配」明天16強對手將是英格蘭組合萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）。