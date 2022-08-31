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日本羽賽／混雙希望闖關 楊博軒挑戰單日連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊博軒／胡綾芳擊敗香港組合過頭關。 美聯社
楊博軒／胡綾芳擊敗香港組合過頭關。 美聯社

日本公開賽今天進行第2天賽程，我國選手由混雙組合楊博軒／胡綾芳打頭陣，僅存混雙希望面對香港組合張德正／吳詠瑢，首盤挺過拉鋸壓力，22：20先下一城，第2局也以21：15奪勝，晉級混雙16強。

楊胡配目前世界排名34，今年代表作是馬來西亞名人賽打進4強，面對大陸世界第一組合鄭思維／黃雅瓊還先取得「賽末點」，最終才遭逆轉；兩人和世界排名24的香港對手過去曾兩度碰頭，最近一次正是大馬名人賽第二輪，由寶島組合奪勝。

今天尋求對戰2連勝，楊胡配挺過首局10度平手僵持，儘管20：19時的第一個局末點沒把握，20：20後仍連拿2分，局數率先開張。

第2局楊胡配14：14時打出連拿6分強攻，「賽末點」先到手，最終在第2個賽點收下勝利，以21：15晉級第2輪。

日本公開賽屬於BWF超級750系列賽，總獎金75萬美金，5個單項都是32籤，昨天6組台將登場，勝率剛好過半，「一哥」周天成、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和女單「小小白」白馭珀先出線，今天包括第6度登上球后寶座的戴資穎和「羽球王子」王子維都要迎接首戰，楊博軒更要單日兩戰，混雙先開胡的他還將和男雙搭擋李哲輝挑戰勝場。

王子維和小戴今天將在第2球場接棒上陣，王子維約台灣時間3點上陣出戰地主常山幹太，接續就是小戴出戰世界排名15的丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt）。

王子維 羽球 戴資穎

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