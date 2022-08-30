日本羽賽／重返大阪奪勝 白馭珀開胡增信心

我國女單好手「小小白」白馭珀今天在日本公開賽首日賽程壓軸登場，面對首度碰頭的比利時對手譚蓮妮以21：14、21：10勝出，今年超級500以上的賽事總算開胡，讓她直喊開心。

世界排名38的白馭珀，今年今年除台北公開賽打進8強，另外5站都是首輪出局；本周日本公開賽屬於BWF超級750系列，她自費參賽，總算迎接今年重要勝利。

今天排在壓軸場的白馭珀提到，前幾場比賽膠著，等待許久才上場，有特別提醒自己注意力要集中，很高興本季大賽勝場開張，「很開心自己終於開胡，內容也做到自己賽前的目標，透過這場比賽的勝利給自己多點肯定之外，也期望自己能開心打球、享受站上場的機會。」

日本公開賽過去幾年都在東京舉行，今年改在大阪登場，白馭珀笑說：「上次來大阪已經是多年前的挑戰賽了，能夠在這開胡，相信這周會很開心的。」

白馭珀第二輪將和世界排名23的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）搶8強門票，兩人過去兩度對戰各拿1勝，不過兩度碰頭都要回溯到2017年，且最近一次碰頭正是日本公開賽，相隔5年又在同賽事碰頭，形成特別緣分。

今天首日賽程共6組台將登場，白馭珀和「一哥」周天成及男雙「麟洋配」王齊麟／李洋出線，明天包括第6度登上球后寶座的戴資穎、「羽球王子」王子維、男雙李哲輝／楊博軒和僅存混雙楊博軒／胡綾芳都將上陣。