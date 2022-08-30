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世足賽／不再BLUE！阿根廷客場戰袍發布 首度採用紫色系
2022國際足總世界盃將在11月20日於卡達開打，先前阿根廷已經發布了藍白配色的主場球衣，而近日又發表了紫色的客場國家隊戰袍。
Adidas新發表的的阿根廷客場球衣採用紫色作為基底，象徵著性別平等，並且表示此球衣理念是希望促進多樣性和包容性的價值觀。
背面則是和主場球衣相同，脖子下方有「五月的太陽」的圓形徽章象徵阿根廷。此外此球衣是以回收材料和HEATREADY技術製成，可以在運動時保持乾燥清爽。
而七月份發布的主場球衣，採用白色和淡藍色交替條紋的傳統配色，目前已在哥倫比雅美洲盃阿根廷女足隊登場，而梅西也表示這可能是他在世界盃最後一次穿的球衣。
阿根廷國家隊球衣目前已經開始販售，與球員同款的售價為110英鎊（約3900台幣）。
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