日本羽賽／白馭珀壓軸奪勝 博士球后戴資穎明登場

我國女單好手「小小白」白馭珀今天在日本公開賽首日賽程壓軸登場，面對首度碰頭的比利時對手譚蓮妮，以21：14、21：10出線，成為今天第3組晉級的台將。

在此之前，「一哥」周天成先開胡，男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在「寶島內戰」拍下盧敬堯／楊博涵，「交大學霸」許玟琪和混雙組合李哲輝／許雅晴首輪落馬。

白馭珀目前世界排名38，國內僅次今天重登「世界球后」的戴資穎和許玟琪，但今年除台北公開賽打進8強，另外5站都是首輪出局，今天面對世界排名36的譚蓮妮，首局「小小白」在9：10落後下連拿6分逆轉，第2局則是5：5時打出連拿6分攻勢鎖定勝利，在BWF超級750系列的日本公開賽拿下重要勝利。

率先晉級女單第二輪的白馭珀，下戰將和世界排名23的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）搶8強門票，兩人過去兩度對戰各拿1勝，不過兩度碰頭都要回溯到2017年。

日本公開賽5個單項都是32籤，今天6組台將登場，勝率剛好過半，明天包括第6度登上球后寶座的戴資穎、「羽球王子」王子維、男雙李哲輝／楊博軒和僅存混雙楊博軒／胡綾芳都將上陣，其中王子維和小戴將在第2球場接棒上陣，王子維約台灣時間3點上陣出戰地主常山幹太，接續就是小戴出戰世界排名15的丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt）。