羽球／林丹讚安賽龍「高一個檔次」 狠批中國年輕球員沒野心

中國羽球傳奇「超級丹」林丹日前受優酷體育邀請，為世界羽球錦標賽擔任球評，他除了肯定拿下男單冠軍的丹麥名將安賽龍「提高一個檔次」，也怒斥中國年輕球員沒有野心。

林丹和鮑春來、蔡贇等名將，共同轉播世錦賽決賽，而轉播中談及剛拿下東京奧運、世錦賽雙料金牌的新世代球王安賽龍，數次稱讚「他現在已經比一般的運動員高一個檔」，安塞龍也常用比分輾壓對手。

賽後主播詢問林丹，想在巴黎奧運對決安賽龍的其他選手能有什麼準備，林丹回覆除了研究好安賽龍的打法、防守要扎實外，也表示「安賽龍之所以現在比較穩定，在奧運後提高了一個檔，我覺得他一定是有野心、有慾望的，他一定是想拿第2個奧運冠軍，所以他訓練會更紮實，更有效」。

而後更直言，看不到現在中國的年輕球員有這樣的野心跟慾望，只是訓練跟比賽，就是打一打而已，「我覺得這是激發運動員潛力的最基本東西。沒有慾望和野心，其實說什麽都沒用。」

林丹的直言不諱引來網友評論「丹哥這話夠重了，國羽（中國羽球）男單長點心」、「說得挺對的」、「丹哥太霸氣了」、「林丹就是林丹，說的話就是不一樣，一下子就看到打球的目的性了」。

林丹以兇悍球風聞名，史上唯一蟬聯奧運會男單冠軍，更拿下5座世界羽球錦標賽冠軍，生涯總共拿下20次「世界冠軍」的頭銜，在2020年宣布引退高掛球鞋，而此次解說是他的球評處女秀。