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日本羽賽／3局逆轉港將 周天成開紅盤闖16強
剛在羽球世錦賽突破「8強魔咒」的我國「一哥」周天成，帶著世錦賽銅牌從東京轉戰大阪，今天日本公開賽首輪再碰世錦賽對決過的香港李卓耀，小天上演3局逆轉勝，晉級第二輪。
周天成本周世界排名從第4小滑到第6位，仍居日本公開賽男單第4種子；他和世界排名15的李卓耀已交手過8次，小天取得5勝3敗優勢；今天已是兩人今年第4度碰頭，最近一次就是上周世錦賽第三輪，由小天取得3局大戰勝利。
今天兩人又上演3局大戰，小天首局沒能把握最多15：10的領先優勢，17：14領先下遭李卓耀連拿5分逆轉，18：21讓出首局，不過小天第二局沒再錯過機會，16：16下打出4：0攻勢，取得「局末點」優勢，以21：17扳平局數。
決勝局小天6：7落後下拉出連拿8分猛攻，領先雖一度被李卓耀追到2分差，小天14：12下連趕4分再拉開差距，最終就以21：15拿下對戰連勝，挺進16強。
小天登場前，已經有3組台將上場，打頭陣的「交大學霸」許玟琪錯過第2局的兩個局末點，遭今年亞錦賽奪金的大陸王祉怡演出21：18、23：21逆轉勝；東京奧運奪金的「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵則是上演「寶島內戰」，為由麟洋配以21：12、28：26迎接對戰5連勝。
今天賽程還包括混雙李哲輝／許雅晴和女單白馭珀都將登場，今天重返「世界球后」的戴資穎和「羽球王子」王子維明天休息，周三才要迎接首戰。
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