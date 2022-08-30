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羽球／戴資穎神反拍陳雨菲撲不到 主播驚嘆：多少選手做得到

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎在世錦賽四強賽的一記反拍，被BWF選入賽事五大精彩反手拍。 美聯社
戴資穎在世錦賽四強賽的一記反拍，被BWF選入賽事五大精彩反手拍。 美聯社

2022世界羽球錦標賽落幕，戴資穎雖在四強賽中敗給陳雨菲，銅牌作收無緣冠軍，但對決陳雨菲比賽中一精彩反拍，被BWF選入賽事五大精彩反手拍。

此役第二局打到11:9時，小戴移動到左半場，欲回擊陳雨菲打來的高球，直接一個反手加壓，讓陳雨菲奮力一撲還是無法救到球，拿下第12分領先。

這次精彩的一拍，也讓主播大喊「非常完美」，更是直接誇讚「多少女單選手可以做到這擊？不多」。

戴資穎的下場比賽是超級750系列日本公開賽，將在30日於大阪開打，小戴作為第二種子，預計31日出賽，首輪將會面對世界排名15的丹麥女將布里夏特（Mia Blichfeldt）。

戴資穎已於今日重返球后寶座，將紀錄推高至214週。而此次日本公開賽，會直接影響到世界羽聯的積分排名，此賽事可以說是戴資穎和山口茜的球后寶座之爭。

戴資穎 陳雨菲 羽球

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