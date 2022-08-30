羽球／球后歸位！戴資穎第6度登基 續堆高世界第一周數紀錄

我國「一姊」戴資穎上周剛打下世錦賽銅牌，締造連兩屆奪牌紀錄，今天更重登「世界球后」，累積周數推進到214周，將個人保持的最多球后在位周數紀錄繼續累加。

世界羽聯（BWF）每周二更新排名，上周排名第2的小戴，和日本球后山口茜就僅有168分差距，不過BWF從8月開始逐漸解凍排名積分，山口茜本周失去2019年兩站冠軍積分，讓戴資穎回到世界第一身份。

小戴本周積分110845分，領先落居第2的山口茜1432分，不過本周若山口茜能在日本公開賽再登頂，有機會再擠下小戴。

這是小戴生涯第6度登上「世界球后」，回到世界第一的她日本公開賽首輪預計明天上場，對手是世界排名15的丹麥女將布里西費爾特（Mia Blichfeldt），過去兩度交手都由小戴奪勝。

另外台將排名部分，剛奪下世錦賽第一面銅牌的「一哥」周天成，本周排名從第4小退到第6位，「羽球王子」王子維維持第16名；東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋也持平在世界第4。